Varios nombres suenan para ocupar el puesto de Ítalo Marenco en Giros, ¿qué dicen ellos?

Ítalo Marenco estará en Giros con Maricris Rodríguez, Charlyn López, Rafa Pérez hasta el 14 de agosto. (redes/Facebook)

Ítalo Marenco sorprendió a muchos al anunciar que renunció a Repretel, luego de 11 años de salir en su pantalla.

El presentador dejará de formar parte del equipo de la revista Giros y de las transmisiones especiales de la televisora a partir del próximo 14 de agosto.

Tras confirmarse la noticia, algunos seguidores del programa matutino ya empezaron a sugerir a algunos presentadores que les gustaría ver junto a Charlyn López, Rafa Pérez y Maricris Rodríguez.

Algunos de los nombres que suenan para ocupar el puesto de Ítalo son: Omar Cascante, Andrés Zamora “Padre Mix”, Federico “Kiko” Robles, el exTeletica José Miguel Cruz “JM”, Julio Solís, de canal 8 y Sergio González, también de Multimedios.

Estos son solo algunos de los posibles candidatos, pero hasta el momento Repretel no ha anunciado al nuevo presentador o si se quedarán solo con Charlyn, Rafa y Maricris.

Pero, ¿qué opinan ellos al respecto? Le consultamos a Kiko Robles, quien años atrás fuera presentador de Buen día y animador del programa Combate.

Federico "Kiko" Robles, fue el primer presentador de Combate, y también fue presentador de Buen día. (redes/Instagram)

Precisamente, Ítalo entró en el 2014 a sustituir a Kiko como presentador de Combate, siendo este el espacio que le abrió las puertas en Repretel a sus 31 años.

“Me llama la atención bastante. Hace muchos años fui parte de Buen día durante varios años, 2006 al 2009, con Edgar (Silva), y cuando salí de ahí en el 2010 entré a Repretel. Mientras se producía y montábamos y esperábamos el arranque de Combate (2011) hacía colaboraciones prácticamente a menudo o diarias con Giros, entonces no es un tema que me sea ajeno.

“Me llamó mucho la atención, de verdad que me gustó, me emocionó que me metieran, digamos que en este tipo de terna y, ¿por qué no?, estaría líndísimo, es una oportunidad bastante interesante de la cual no es ajena a mí y que siempre ha sido parte de mi ADN. Me gusta la idea, está vacilón", mencionó Robles.

Respeta a su público

El nombre del periodista y presentador Sergio González, actual director de La Revista, de canal 8, es otro que suena en redes sociales o que al menos al televidente le gustaría volver a ver en Repretel.

El comunicador aclaró de una vez que no va para Giros porque se siente muy feliz con su proyecto en el canal de La Sabana y por el que ha trabajado mucho para sacar adelante.

Sergio González es director de La Revista de canal 8 y también presenta las noticias. (redes Sergio González /Instagram)

“Yo creo que cada programa tiene su ADN y eso hay que respetarlo. Buen día tiene su ADN, Giros tiene su ADN y La Revista tiene el suyo. La Revista a mí me ha costado casi tres años de mi vida que le he puesto alma, vida y corazón, a uno lo ven dos o tres horas en pantalla, pero el trabajo es 24/7.

“No es el momento para irme, cuando me vaya quiero irme en ese programa y le deseo lo mejor a Ítalo, sé que hay grandes personas que pueden llegar a sustituir o a llenar ese lugar, pero en mi caso yo respeto mucho la audiencia de La Revista”, dijo.

Sergio fue reportero de Giros por varios años y también fue presentador de otro formato de Repretel que se llamaba Contámelo todo, que se transmitió por canal 11 y cuyo último programa fue en marzo de 2017. Este espacio lo presentaba junto a Melissa Durán.

Ítalo Marenco aún no ha anunciado dónde trabajará, pero se especula que su nueva casa será Teletica a partir de setiembre.

Este sábado compartió una historia junto a su hija Irene, quien le preguntó si ya no tenía trabajo y él le contestó que estaba haciendo preaviso, lo que confirma que va para otra televisora.