Vea el “colorazo” que le pegaron a Mauricio Hoffmann en el cumpleaños de su hija

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann celebraron juntos el cumpleaños de su hija Zoé este domingo. (redes/Instagram)

Este domingo Ericka Morera y su exesposo Mauricio Hoffmann celebraron por todo lo alto el cumpleaños número 7 de su hija Zoé.

La fiesta fue en un lugar lleno de trampolines y espacios para brincar sin parar, donde la pequeña disfrutó como nunca junto a sus amigos.

Pero quien terminó robándose el show fue Mauricio, quien terminó demostrando que para las piñatas no hay edad.

Resulta que cuando llegó el esperado momento de reventarla, Hoffmann se tiró al suelo como si estuviera en una final de campeonato y empezó a recoger confites a más no poder.

“Mauricio, Mauricio, ¡qué bárbaro, Mauricio!”, le decía entre risas su amiga Ana Lucía Vega, mientras lo grababa.

Mauricio Hoffmann fue el más feliz con la piñata de su hija

Otro que le metió color fue el odontólogo Adjas Roper, el dentista de los hijos de los famositicos, a quien se escuchaba decir: “Media piñata agarró, mae”.

En el video, el presentador sale tirado en el piso protegiendo el puño de confites que, según él, “son Zoé”, decía en su defensa.

El vacilón provocó carcajadas entre los invitados al verlo como chiquillo tirado en el suelo.

Una vez más, la expareja demostró que, pese a que ya no están juntos y cada quien tiene su otra pareja, siguen manteniendo una relación cordial por el bienestar y la felicidad de su única hija.