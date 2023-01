Vea el curioso amuleto que lleva Iby Perera, la representante tica en el Mrs. Universe

Iby Perera sueña con traer la corona a Costa Rica. Cortesía.

La bellísima herediana Iby Perera partió este viernes con destino a Bulgaria para participar en el concurso Mrs. Universe internacional al lado de otras 95 representantes de los países del mundo.

En su maleta, al lado de los hermosos vestidos y atuendos que escogió, llevará una especie de amuleto que le regaló un amigo y el cual le da una señal de la confianza que tienen muchas personas en ella y del desempeño que pueda tener en el certamen de guapas señoras.

Iby llevará la camiseta de la Selección de Argentina, con el número 10 de Lionel Messi, la misma con la que acaba de ganar el Mundial de Qatar hace poco más de un mes.

Es decir, si lo llevamos a los concursos de belleza, esa camiseta le da toda la energía y buenas vibras de que se puede jalar una torta, así como lo hicieron los argentinos en la Copa del mundo.

Este es el amuleto de campeón que lleva Iby Perera al Mrs. Universe. Cortesía.

Además, ese país tiene un significado muy especial para ella, porque vivió ahí durante nueve años y tiene un recuerdo muy bonito de esa tierra.

“Me parece un muy buen amuleto, me dijeron que me la pusiera para dormir. No soy de creer en amuletos, pero yo viví mucho tiempo allá y ese paso por Argentina me permite ser la mujer que soy hoy ahora en Costa Rica”, dijo.

Pero no vaya a pensar que solo lleva cosas vinculadas con la tierra che, la tica también va muy identificada con los colores patrios con varios artículos.

“Yo fui campeona centroamericana de baloncesto y sé lo que es llevar la bandera de Costa Rica y sentirme orgullosa. Hace como un mes compré la bandera y me sentí muy bien de llevarla y de representar al país y, sobre todo, a las mujeres y madres ticas”, comentó.

Iby ha tenido unos días muy ajetrados y espera que no se le haya escapado ni un solo detalle para viajar sin contratiempos.

“No he parado con el corre corre, por suerte hay muchísimos patrocinadores que nos han apoyado un montón y hemos tenido que hacer visitas. El tema de los vestidos, que todos había que ajustarlos y no había parado de trabajar, hoy (jueves) es el primer día que tengo libre en el trabajo.

“Ya llevo hasta goma loca por si se me quiebra un zapato; gacillas y todo lo que no pueda faltar. Armar una maleta ha sido difícil porque tienen que sobrar cosas y no que falten. Nos vamos a encontrar con temperaturas muy bajas, pero ya tengo listos los abrigos, las medias térmicas y todo lo que haga falta”, contó Perera, quien lleva tres maletas bien repletas.

Iby Perera es muy bella y va más que preparada al concurso. Cortesía.

En cuanto a su hija Olivia, de tres años, cuenta que se quedará con el papá, e Iby le ha explicado que se va por unos días para traerle una corona, algo que ilusiona mucho a la pequeña.

Para la tica, las mayores armas, aparte de los lindos ojos azules y el cuerpazo que tiene, son la forma de desenvolverse, ya que Iby tiene mucha experiencia. Además, es una mujer muy segura, inteligente y muy completa.

“Soy muy extrovertida, me gusta la comunicación y eso va a servir para destacar. Somos 96 y la competencia va a estar muy dura. Yo soy mercadóloga y ya las estudié a todas; entonces tengo altas expectativas de que sí voy a poder sobresalir. Creo que me he preparado muy bien para un concurso de este calibre. Mi objetivo es ganar, pero si eso no se da, por lo menos estar en el top”, aseguró.

Iby viajará acompañada de María Teresa Rodríguez y Johanna García, directora y codirectora del certamen en nuestro país.

La gran final será el 5 de febrero.