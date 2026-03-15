Vea los mejores y más creativos outfits de la primera fecha del Picnic 2026

La primera fecha de Picnic se llevó a cabo este sábado 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal y siempre es una oportunidad para que los asistentes a este evento vistan sus mejores galas y saquen toda su creatividad para lucir de la mejor manera posible.
En esta primera fecha del evento hubo artistas como Ozuna, Maná, Young Miko, Yandel, Alpha Blondy, Shel Dixon, Jessi G, Kybba, entre otros que animaron el festival.
Para la próxima fecha, que será el próximo fin de semana del 21 de marzo, el evento contará con grandes figuras como Christina Aguilera, Christian Nodal, Danny Ocean, Juanes, Bomba Estéreo, Sonámbulo, Tapón, Enanitos Verdes y demás participantes.
En La Teja captamos algunos de los mejores outfits de las personas que sacaron su creatividad para brillar en este evento tan popular en nuestro país a lo largo de los años.
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