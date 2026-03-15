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Vea los mejores y más creativos outfits de la primera fecha del Picnic 2026

Algunos de los mejores outfits de la primera fecha de Picnic

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Por Eduardo Rodríguez

La primera fecha de Picnic se llevó a cabo este sábado 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal y siempre es una oportunidad para que los asistentes a este evento vistan sus mejores galas y saquen toda su creatividad para lucir de la mejor manera posible.

En esta primera fecha del evento hubo artistas como Ozuna, Maná, Young Miko, Yandel, Alpha Blondy, Shel Dixon, Jessi G, Kybba, entre otros que animaron el festival.

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Para la próxima fecha, que será el próximo fin de semana del 21 de marzo, el evento contará con grandes figuras como Christina Aguilera, Christian Nodal, Danny Ocean, Juanes, Bomba Estéreo, Sonámbulo, Tapón, Enanitos Verdes y demás participantes.

En La Teja captamos algunos de los mejores outfits de las personas que sacaron su creatividad para brillar en este evento tan popular en nuestro país a lo largo de los años.

Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
14/03/2026 Heredia, Centro de Eventos Pedregal, Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026 (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
14/03/2026 Heredia, Centro de Eventos Pedregal, Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026 (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
14/03/2026 Heredia, Centro de Eventos Pedregal, Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026 (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
Ambiente festival Picnic 2026
Ambiente festival Picnic 2026 (Fiorella Montoya/La Nación)
Ambiente festival Picnic 2026
Ambiente festival Picnic 2026 (Fiorella Montoya/La Nación)
Ambiente festival Picnic 2026
Ambiente festival Picnic 2026 (Fiorella Montoya/La Nación)
Ambiente festival Picnic 2026
Ambiente festival Picnic 2026 (Fiorella Montoya/La Nación)
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
14/03/2026 Heredia, Centro de Eventos Pedregal, Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026 (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
EXCLUSIVAS DE LA TEJA Sheynnis Palacios en el Festival Picnic
EXCLUSIVAS DE LA TEJA Sheynnis Palacios en el Festival Picnic (Manuel Herrera F.)
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
14/03/2026 Heredia, Centro de Eventos Pedregal, Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026 (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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