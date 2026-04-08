Vea qué diferentes las placas de la columna de Ginnés Rodríguez tras su operación

Ginnés Rodríguez es una de las presentadoras principales de Las Historias, de canal 11. (redes/Facebook)

Ginnés Rodríguez fue operada el 17 de marzo de su columna, tras sufrir de escoliosis desde sus 15 años, y mostró el antes y después de su espalda tras la cirugía.

Lo más sorprendente es ver la placa de su columna, ver cómo era antes y cómo luce ahora de recta tras la colocación de los tornillos. Además, se evidencia cómo ahora la figura de su espalda luce más esbelta y ya no se le ve un lado de la cadera más alta que la otra.

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Así luce la columna de Ginnés Rodríguez antes y después de la operación. (redes/Instagram)

Dichas imágenes las compartió en la página de la asociación Alivia tu escoliosis Costa Rica, de la cual la presentadora de Repretel es miembro tras ser diagnosticada con dicha enfermedad.

De hecho, ellos destacaron su proceso con un mensaje cargado de significado y lo titularon: “El antes y el después de otra guerrera de titanio”.

“La escoliosis no es solo una patología que se refleja en lo físico, es una condición que, muchas veces, se siente también por dentro. No se trata únicamente de una curvatura en la columna, sino de una experiencia que puede influir en la forma en que uno se percibe a sí mismo y en cómo cree que los demás lo ven”.

“El cambio no es solo físico si no interno y te cambia más de lo que podes imaginar”, señalaron.

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La espalda de Ginés Rodríguez hasta luce diferente. (redes/Instagram)

También felicitaron a la presentadora de Las Historias por los 22 días de su operación y lo bien que luce su cicatriz, ya sin grapas y bien sanita.

“Tu valentía, increible, mis respetos. Al ver esa cicatriz pienso, ‘qué médicos más inteligentes’. Que Dios los bendiga y les siga dando esos conocimientos para que puedan seguir cambiando vidas”, escribió una seguidora de la asociación.

“Las personas con escoliosis lo entendemos. Pronta recuperación”, le escribió otra.

De verdad, qué carga Ginnés, verse así como si nada a tan pocos días de una operación tan fuerte. A como vemos pronto estará de regreso en la pantalla.