Vea quién llegó a apoyar a Nancy Dobles en su baile en Mira quién baila además de sus dos hijos

Nancy Dobles fue invitada por Ericka Morera para bailar juntas en esta novena gala de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La presentadora Nancy Dobles vivió una noche de pura emoción este domingo en Mira quién baila, al convertirse en una de las invitadas estelares de la novena gala del programa.

La carismática conductora de Buen día se puso las pilas y demostró que el ritmo lo lleva en la sangre, luego de aceptar la invitación que le hiciera su amiga y colega Ericka Morera, quien no se quería quedar sin compartir la experiencia del escenario con alguien de su círculo más cercano.

LEA MÁS: Pese al divorcio, Montserrat Del Castillo recibió un apoyo muy especial antes de su baile en Mira quién baila

Los hijos de Nancy Dobles llegaron al camerino a desearle todo lo mejor antes de su coreografía. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nancy no solo brilló con su carisma y su sonrisa —como de costumbre—, sino que también tuvo una barra de lujo entre el público. Sus hijos Daniel y Gabriel estuvieron ahí apoyándola a todo pulmón, orgullosísimos de ver a su mamá dando lo mejor en la pista.

Pero la sorpresa más linda de la noche fue la presencia de su pareja, el periodista Ignacio Santos, quien llegó a acompañarla discretamente, casi camuflado entre el público, sin querer robarle protagonismo a su amor. Aun así, no pasó desapercibido para nosotros y más de una vez lo vimos sonreír al ver la sensual presentación de su porteña.

Ignacio Santos no se perdió ni un segundo de la coreografía de su novia Nancy Dobles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jefe de Teletica

Además, antes de salir a la pista la presentadora también recibió un gesto muy especial: nada menos que el propio don René Picado, presidente de Teletica, quien se acercó hasta el camerino para saludarla y desearle buena suerte.

LEA MÁS: Isaac Rovira, juez de Mira quién baila, confesó que tuvo un día terrible: “Mejor me hubiera quedado en la cama”

Es decir, Nancy no pudo estar mejor apoyada y cerró la noche con el corazón lleno. No solo por haber disfrutado de una experiencia distinta y divertida, sino porque tuvo el respaldo de las personas más importantes en su vida.