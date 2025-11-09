Isaac Rovira, juez de Mira quién baila, confesó que tuvo un día terrible: “Mejor me hubiera quedado en la cama”

Con toda la sinceridad que lo caracteriza, el juez de Mira quién baila Costa Rica, Isaac Rovira, contó que vivió un día para el olvido. Aseguró que todo le salió mal desde temprano y hasta pensó que hubiera sido mejor no levantarse de la cama.

“Hubiese estado mejor en la cama y no salir. Hoy es un día de esos”, dijo Rovira, quien relató en redes sociales que se dirigía a unas clases que debía impartir cuando todo se complicó.

Isaac Rovira es juez de Mira quién baila.

Según contó, tuvo que cancelar sus compromisos luego de sufrir un percance con el carro que manejaba.“Estaba de camino a unas clases que tenía y tuve que cancelar porque me estallé, no sé cómo, y el sensor no me aviso y la llanta está pegando al suelo”, explicó.

Isaac Rovira se tomó con humor el mal día que vivió.

El juez, reconocido por su estilo directo en el programa de Teletica, aseguró que le tocó cambiar la llanta solo, algo que nunca había hecho antes.

“Con los pies bailo bien, pero con las manos soy un desastre”, bromeó mientras mostraba lo que estaba viviendo.

Rovira dijo que, tras todo lo ocurrido, la empresa de alquiler de autos se portó muy bien con él. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Tras varios minutos de esfuerzo, Rovira contó que logró hacer el cambio de llanta y hasta se lo tomó con humor. “Una experiencia más en mi vida, lo he conseguido. Qué sudada. Estaba pensando que si algún día lo del baile no funciona abro un taller de cambio de llantas y me hago de oro”, comentó entre risas.

Pese al mal momento, el juez destacó que la empresa donde alquiló el vehículo se portó muy bien, pues le cambiaron el carro por otro y le dieron el apoyo necesario después del percance.