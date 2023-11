Verónica González le pegó color a sus ex y hasta “caritas” les hizo

Verónica González hizo unas curiosas revelaciones en su programa Divinazzz. (Instagram)

La siempre guapa y risueña Verónica González se valió de una dinámica que hicieron en su programa Divinazzz, del canal ¡Opa!, para pegarle color a sus exenamorados.

Vero no mencionó ni un solo nombre de los tres galanes que se le han conocido, pero sí hizo algunas caritas y hasta dijo una que otra cosita de más, al hablar de expresiones que le dijeron cuando la ligaron.

LEA MÁS: Una sensual Verónica González deleitó con sus dotes para el baile haciendo icónica coreografía

En el programa, a la ojiverde le pidieron mencionar cuatro frases que usa para ligar, pero a ella se le cruzaron los cables y reveló cuatro expresiones que escuchó de hombres que buscaban conquistar su corazón.

Jesse del Valle es el último amor conocido de Verónica González. Ellos anduvieron por un año y terminaron a inicios de este 2023.

“Dame 4″ se llamó el particular juego en el que Vero cantó a sus exparejas, y concluímos que los puso en evidencia pues ella aportó información adicional con la que, sugirió, que se trataba de sus exgalanes.

“Esta me la dijeron una vez: ‘Contigo no lo quiero intentar, lo quiero lograr’. No lo logramos, pero qué hablada. Eso fue cierto, de la vida real”, afirmó Verónica en Divinazzz.

LEA MÁS: Otra salida sacude al programa de Verónica González en el canal ¡Opa!

“‘¡Qué bonitos ojos tienes!’, me lo han dicho. ‘Nunca había sentido lo que siento por vos’. ‘Eres la única’, y yo, mentira, todo es mentira”, fueron las otras tres expresiones que reveló Verónica que usaron para conquistarla.

Así conquistaron a Verónica González

Mientras ella mencionaba las frases hacía gestos con su cara, como diciendo que todo fue pura hablada.

Verónica no identificó a los autores de esos piropos, pero en su vida amorosa solo se le han conocido tres hombres: su exesposo Alonso Gómez, de quien se divorció en el 2017 tras cinco años de matrimonio; su exnovio Guillermo “Tapita” Rojas, con quien anduvo entre marzo del 2018 y principios del 2019; y el modelo Jesse del Valle.

LEA MÁS: Verónica González contó detalles de la enfermedad contra la que lucha hace unos meses

Con Jesse, Vero anduvo por cerca de un año. La relación con el guapetón terminó a inicios de este 2023 luego de que a él le saliera una oportunidad de irse a estudiar actuación y televisión en México, carreras de las que ya se graduó y está breteando en un programa matutino en la televisión guatemalteca.