Vica Andrade, expresentadora de televisión, contó que pasó por serios problemas de salud. (redes/Instagram)

La costarricense Vica Andrade preocupó a sus seguidores al revelar que, en medio de una complicada etapa de salud, un médico le habló de posibles principios de Alzheimer, luego de realizarle una resonancia magnética de su cerebro.

La expresentadora recordó ese difícil proceso durante una conversación con la odontóloga Ana Lilia Aguilar en una entrevista que recientemente volvió a circular en redes sociales.

En el video, Vica contó que durante varios años pasó por diferentes especialistas tratando de encontrar una explicación a los numerosos malestares que enfrentaba.

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Según relató, además de lo relacionado con el Alzheimer, otro neurólogo le habló de fibromialgia y también recibió referencias a posibles problemas en el hígado, la menopausia y una condición llamada espondiloartropatía seronegativa.

La viuda del productor mexicano Memo del Bosque describió que sufría dolores en la mandíbula y las articulaciones, cansancio extremo, hormigueos, calambres y episodios de vértigo.

La situación llegó a ser tan complicada que resultó difícil levantarse de la cama, alimentarse y realizar actividades tan cotidianas como ir al baño.

La entrevista que dio Vica Andrade a la doctora empezó a circular esta semana. (redes/Instagram)

Incluso recordó que llegó a pesar apenas 46 kilos, en medio de aquel deterioro de su salud.

El testimonio llamó la atención porque se trataba de una etapa especialmente difícil de su vida, en la que buscaba respuestas sobre lo que le estaba sucediendo.

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Aunque la grabación generó preocupación entre sus seguidores, hay un detalle importante: la entrevista se realizó hace tres años, cuando Vica atravesaba uno de los momentos más complicados de su salud.

La tica se encargó de aclararlo en sus redes tras viralizarse la publicación de la especialista.

“Muchísimas gracias, Dra. Ha sido un duro proceso. Este video lo grabamos hace tres años en la etapa más difícil y desde ahí me ha cambiado la vida. Eres maravillosa”, escribió.

Con ese mensaje, Andrade dejó claro que el video no corresponde a su situación actual y que desde entonces ha experimentado cambios positivos.

“Hoy estoy mucho mejor, gracias a la bondad de Dios”, aclaró.

La costarricense también vivió años muy difíciles al lado de su esposo, el productor mexicano Guillermo “Memo” del Bosque, quien falleció el 7 de abril de 2025 tras luchar contra el cáncer.