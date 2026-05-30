Vica Andrade anuncia el inicio de una nueva etapa en su vida y pide oraciones

La exmodelo y expresentadora Vica Andrade anunció este sábado el inicio de una nueva etapa en su vida y pidió a la gente oraciones por el paso que dio.

A poquito más de un año de la muerte de su marido, el productor Memo del Bosque, la costarricense vivió uno de los momentos más significativos de su vida.

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“Hoy 30 de mayo es el día de mi bautizo. Hoy inicia una nueva etapa en mi vida. Hoy es el día que Dios hizo para sellar su promesa en mi vida”, escribió la palmareña en una historia de Instagram.

Vica Andrade pidió oraciones por el gran paso que dio. Fotografía: Instagram Vica Andrade. (Instagram/Instagram)

En una siguiente publicación, Vica pidió a la gente que oren por ella. “¿Puedo pedir tu oración este día por mí, por favor? Gracias”, dijo.

Así fue el bautizo de Vica

Vica mostró el momento preciso en que fue sumergida a una tina con agua y reflejó totalmente su alegría tras salir de ahí totalmente mojada y completar el rito.

Vica Andrade anunció el día de su bautizo de esta forma. Fotografía: Instagram Vica Andrade. (Instagram/Instagram)

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Dos hombres estuvieron a cargo del bautizo de la exfigura televisiva, que se realizó en una congregación religiosa de Ciudad de México.

El momento del gran paso que dio Vica Andrade

Un duro año

Vica vive su momento de transformación espiritual tras difíciles meses por la muerte de su esposo productor.

Memo murió el 7 de abril del 2025, a los 63 años, tras perder una dura y larga batalla de ocho años contra el linfoma de Hodgkin.

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