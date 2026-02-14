Vicky Fuentes celebra el Día Mundial de la Radio entre lágrimas, ¿por qué?

El Día Mundial de la Radio se convirtió en una fecha profundamente emotiva para la locutora costarricense Victoria “Vicky” Fuentes, quien abrió su corazón para agradecer a esa audiencia fiel que la ha acompañado durante tres décadas frente al micrófono.

Conmovida y con lágrimas en los ojos, la comunicadora dejó un mensaje que tocó fibras.

“Con lágrimas en mis ojos, si tuviera que ponerle el nombre a la comunidad que me ha seguido durante estos 30 años, diría que son, los testigos de mi vida, Es demasiado lindo saber que hay gente que hoy se me acerca que esa palabra que dije desde alguna situación difícil que atravesé, le pude cambiar la vida o le dio esperanza o lo llenó de optimismo. Eso es demasiado lindo”, dijo.

Vicky Fuentes no contuvo las lágrimas al hablar de su vida en la radio. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

Una historia de vida contada al aire

Para Vicky Fuentes, la radio no ha sido solo un trabajo, sino el escenario donde su vida personal también ha ido avanzando frente a miles de oyentes.

“En la radio llegué soltera, conocí a mi esposo Tavo Gamboa, luego nacieron mis hijos: Saúl que llegó por inseminación y que fue un proceso difícil y luego a los 3 años y 3 meses quedé embarazada de Mikaela y la gente lo ha celebrado conmigo y cuando me ven en la calle tratan a mi esposo e incluso a mis hijos como si los conocieran desde hace mucho tiempo y es porque ha sido una historia que he construido, a través de la radio, que para mí es la testigo de mi vida y que sigue siendo mi pasión”, destacó.

Cada etapa —su matrimonio con Gustavo “Tavo” Gamboa, la llegada de Saúl tras un proceso de inseminación complicado y luego el nacimiento de Mikaela— ha sido compartida con quienes la escuchan todos los días.

Vicky Fuentes llora el Día Mundial de la Radio

Una comunidad que se volvió familia

No es casualidad que cuando alguien la detiene en la calle, le hablen a su esposo y a sus hijos con la familiaridad de quien ha estado presente desde siempre.

Durante 30 años en la radio, Vicky no solo ha informado o entretenido; ha acompañado, ha aconsejado y ha sido voz de esperanza en momentos difíciles.

Ese vínculo es el que la llevó a definir a su audiencia como “los testigos de mi vida”.

Fuentes es actualmente locutora de la emisora Teletica Radio y fue precisamente en un video que compartió la televisora, donde Vicky se quebró al hablar de una de sus pasiones más grandes.