Victoria Fuentes recibió indignante comentario tras triunfo de Laura Fernández y no se quedó callada

La locutora Victoria Fuentes recibió un indignante y doloroso comentario en las últimas horas, luego de un mensaje que publicó tras confirmarse que Laura Fernández será presidenta de Costa Rica a partir del próximo 8 de mayo.
La figura de Teletica Radio compartió en su cuenta de Instagram un mensaje cargado de esperanza por el futuro del país, el cual, lamentablemente, dio pie a una reacción vista por muchos como inhumana.
El comentario que desató la polémica
“Tiempo al tiempo. Solo confío en que Dios guarde y bendiga nuestro país”, escribió Fuentes en sus redes sociales.
Sin embargo, una seguidora respondió con un mensaje que generó indignación.
“Amiga, tranquila, canal 7 no lo van a cerrar. Jajaja. Aunque sería una excelente noticia (que cierren Teletica), no todo puede ser perfecto”, escribió la mujer.
Victoria decidió no dejar pasar el comentario y lo expuso públicamente en sus historias.
Victoria respondió con firmeza y respeto
La exparticipante de Dancing with the Stars enfrentó a la autora del mensaje con palabras firmes, pero sin perder el respeto.
“Hola. Yo respeto mucho lo que eligió la mayoría, esa es la democracia y pido a Dios que la nueva presidenta Laura Fernández trabaje y dé lo mejor por Costa Rica. Lo necesitamos y nos lo merecemos como país. Quiero tener esperanza porque hoy somos una sola bandera”, expresó.
“El trabajo es bendición”
Fuentes fue directa al referirse al deseo de la mujer de que se cierre Teletica y muchas personas pierdan su trabajo.
“Que un sentimiento que no compartís, no te lleve a escribir o decir cosas como estas, ni en broma porque solo deja ver la esencia de lo que hay en tu corazón”, continuó.
La locutora defendió con orgullo su labor y la de cientos de personas que trabajan en medios de comunicación.
“El trabajo es bendición para mí, para mi familia y muchas personas que servimos comunicando y nos ganamos el sustento dignamente a través de diferentes plataformas, es el lugar donde me siento muy orgullosa y agradecida de pertenecer.
“Sentirse feliz deseando que alguien pierda un trabajo de verdad es de pagarse a ver, algo en su interior no está bien, hay que revisarse”, manifestó.