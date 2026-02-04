Victoria Fuentes recibió indignante comentario tras triunfo de Laura Fernández y no se quedó callada

La locutora Victoria Fuentes recibió un indignante y doloroso comentario en las últimas horas, luego de un mensaje que publicó tras confirmarse que Laura Fernández será presidenta de Costa Rica a partir del próximo 8 de mayo.

La figura de Teletica Radio compartió en su cuenta de Instagram un mensaje cargado de esperanza por el futuro del país, el cual, lamentablemente, dio pie a una reacción vista por muchos como inhumana.

Victoria Fuentes es una locutora muy popular en Costa Rica. Actualmente, Vicky es voz de Teletica Radio. Fotografía: Instagram Victoria Fuentes. (Instagram/Instagram)

El comentario que desató la polémica

“Tiempo al tiempo. Solo confío en que Dios guarde y bendiga nuestro país”, escribió Fuentes en sus redes sociales.

Sin embargo, una seguidora respondió con un mensaje que generó indignación.

“Amiga, tranquila, canal 7 no lo van a cerrar. Jajaja. Aunque sería una excelente noticia (que cierren Teletica), no todo puede ser perfecto”, escribió la mujer.

Victoria decidió no dejar pasar el comentario y lo expuso públicamente en sus historias.

Victoria respondió con firmeza y respeto

La exparticipante de Dancing with the Stars enfrentó a la autora del mensaje con palabras firmes, pero sin perder el respeto.

“Hola. Yo respeto mucho lo que eligió la mayoría, esa es la democracia y pido a Dios que la nueva presidenta Laura Fernández trabaje y dé lo mejor por Costa Rica. Lo necesitamos y nos lo merecemos como país. Quiero tener esperanza porque hoy somos una sola bandera”, expresó.

Victoria Fuentes publicó el indignante comentario que recibió e increpó a la mujer con todo esto que le dijo. Fotografía: Instagram Victoria Fuentes. (Instagram/Instagram)

“El trabajo es bendición”

Fuentes fue directa al referirse al deseo de la mujer de que se cierre Teletica y muchas personas pierdan su trabajo.

“Que un sentimiento que no compartís, no te lleve a escribir o decir cosas como estas, ni en broma porque solo deja ver la esencia de lo que hay en tu corazón”, continuó.

La locutora defendió con orgullo su labor y la de cientos de personas que trabajan en medios de comunicación.

“El trabajo es bendición para mí, para mi familia y muchas personas que servimos comunicando y nos ganamos el sustento dignamente a través de diferentes plataformas, es el lugar donde me siento muy orgullosa y agradecida de pertenecer.

“Sentirse feliz deseando que alguien pierda un trabajo de verdad es de pagarse a ver, algo en su interior no está bien, hay que revisarse”, manifestó.