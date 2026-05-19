Vicky Fuentes y Douglas Hernández regresan al horario que los hizo famosos en la radio

Locutores Douglas Hernández y Victoria "Vicky" Fuentes están en Teletica radio desde julio 2022. (redes/Instagram)

Los locutores Douglas Hernández y Victoria “Vicky” Fuentes regresarán al horario de la mañana en radio, una franja que marcó gran parte de sus carreras y en la que lograron conectar durante años con miles de oyentes.

La dupla anunció que el programa Teletica Radio ¡Todo Bien! cambiará oficialmente de horario a partir del próximo 29 de junio y pasará a transmitirse de 7:30 a. m. a 9 a. m. por los 91.5 FM, justo después de la edición matutina de Telenoticias.

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Pero el cambio no será únicamente en la hora de transmisión, pues el espacio llegará completamente renovado y ahora se llamará “¡Todo Bien! por la mañana”.

Douglas Hernández contó a La Teja que tanto él como Vicky están felices de volver a la franja matutina, ya que fue ahí donde se dieron a conocer ampliamente cuando estuvieron durante casi una década al frente del programa Bésame en la Mañana, de la emisora Bésame.

“Estamos muy felices, nos gusta más la mañana que la tarde, evidentemente, porque conocemos muy bien el público de la mañana. Ahí fue donde mucha gente nos conoció y donde conectamos muchísimo con los oyentes”, expresó.

El locutor explicó que el programa tendrá un formato más dinámico, más activo y con mucho ritmo, pensado especialmente para acompañar a las personas durante sus traslados al trabajo, la universidad o mientras dejan a sus hijos en la escuela.

“Va a tener varias secciones nuevas, diferentes, ya conociendo nosotros un poco a la audiencia que está a esa hora. Vamos a tener música, éxitos, entrevistas, información de tránsito y más interacción. Queremos que sea un programa que le dé energía positiva a la gente para empezar el día”, señaló.

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Incluso destacó que el espacio tendrá música dentro de la programación, algo que actualmente no era tan común en la emisora.

“Va a ser más ágil, como lo teníamos en Bésame en la Mañana, con más ritmo. La mañana es el horario que levanta toda la programación de una emisora y eso implica una responsabilidad muy bonita”, añadió.

Lo venían pulseando

Según explicó Hernández, este regreso a las mañanas era algo que deseaban desde hacía tiempo, aunque nunca imaginaron que se daría tan pronto.

“Era algo que le veníamos pidiendo a Dios y también a la empresa, pero entendíamos que había otros programas. Luego se dieron algunos cambios en la programación y nos hicieron la propuesta. Nosotros dijimos inmediatamente que sí”, comentó emocionado.

"Todo bien" de Vicky Fuentes y Douglas Hernández se transmite por ahora en las tardes. (Cortesía/Cortesía)

Douglas también reveló que el anuncio ya fue compartido al aire y que la reacción del público ha sido sumamente positiva.

“La gente ha estado demasiado feliz. Incluso dentro de Teletica muchos nos identifican con ese horario y nos han escrito muchísimo”, dijo.

Además del nuevo horario, el programa estrenará logo, jingle, imagen gráfica y nuevas secciones, manteniendo siempre el estilo cercano y positivo que caracteriza a Vicky y a Douglas.