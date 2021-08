Víctor Carvajal habló de su despido y le mandó un mensaje a los que firmaron la famosa carta

El ahora expresentador de De boca en boca dijo que no se había referido antes al tema de su salida de canal 7 porque lo operaron de una muela. Facebook El ahora expresentador de De boca en boca dijo que no se había referido antes al tema de su salida de canal 7 porque lo operaron de una muela. Facebook

Víctor Carvajal hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram la noche de este lunes donde, entre otras cosas, se refirió a su salida de canal 7.

El presentador le mandó un mensaje a las más de 80 personas de Teletica que firmaron la cartay por la cual terminaron despidiéndolo el viernes anterior.

“A esas 80 personas que firmaron una carta, lo supieron primero ustedes que yo (sus seguidores), a todos los que firmaron la carta que Dios los bendiga, no les resiento absolutamente nada, tenía que pasar, no se sientan culpables, no se sientan mal”, dijo el ahora excondutor de De boca en boca.

Víctor Carvajal hizo una transmisión en vivo para agradecerle a sus seguidores su apoyo y decirles que estaba bien después de lo ocurrido en canal 7.

Antes de esto, Víctor dijo estar muy tranquilo y mencionó que no había hablado antes del tema porque lo operaron de una muela el viernes anterior y se estaba recuperando. Precisamente el viernes le avisaron que estaba fuera del canal.

“Para los que me han preguntado (por el despido), estoy muy bien, muchas gracias”, mencionó.

Una de sus seguidoras le escribió un comentario que él leyó y que decía: “aprenda y sigue adelante y punto, y verá que no le vuelve a pasar”, y esto generó que tirara más de una indirecta.

“Ya uno es así, con 43 años ya uno es así, es que uno es muy zafado (para hablar), ¿qué culpa tiene uno?, ¿cómo hace uno?, pero sí, de todo se aprende, lógicamente. Se aprende a que no todos los que le pelan el diente a uno son amigos, se aprende uff... un montón de cosas”, dijo entre risas.

Cuando leyó los comentarios que le ponía Marlín Gamboa no aguantó las ganas de llorar.

Durante la transmisión también le escribió la presentadora de 7 Estrellas, Marlín Gamboa, quien le puso que lo quería mucho y le deseó todo lo mejor y esto lo hizo soltar el llanto.

Víctor también habló de la gran amistad que hizo con Mauricio Hoffman y aclaró que Bismarck Méndez era su compañero de trabajo y no amigo. Esto ante las preguntas que le hacían sus seguidores.

De Montserrat del Castillo dijo quererla un montón.

El presentador se dedicó a leer los comentarios de la gente por un buen rato y les agradeció todo el apoyo que le han expresado en estos días.

Carvajal fue despedido el viernes 20 de agosto, luego de decir al aire en el programa De boca en boca que el director de Telenoticias, Ignacio Santos, parecía el suggar daddy (paganini) de Nancy Dobles, su novia y presentadora de Buen día.