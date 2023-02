Video: Alex Alvarado vuelve a enfrentarse a Keyla Sánchez

El creador de contenido Alex Alvarado reaccionó a las declaraciones de Keyla Sánchez en donde asegura que algunas personas se han metido con el arroz y los frijoles de su familia, al criticarla y vacilarla en redes sociales.

Alex hizo un video a su estilo, preguntando y respondiéndose solo, luego de que la ramonense hiciera alusión a él por supuestamente “burlarse” de ella cuando en octubre del año pasado se puso una máscara con la cara de Sánchez para Halloween.

“¿Qué si me cae mal Keyla Sánchez? No, ¿por qué podría caerme mal? Estamos de acuerdo que los sobrenombres bonitos no son, pero yo no le puse el sobrenombre de Kebria y jamás, en ninguno de mis videos la he llamado así”.

Alex Alvarado, de VM Latino, asegura que el disfraz de Keyla Sánchez no fue para burlarse. Instagram

Alex Alvarado habló con Keyla Sánchez sobre el disfraz y otras cosas...

“Ni tampoco me he metido con el arroz, los frijoles ni los patrocinadores de nadie, de repente son las consecuencias de nuestro propios actos... Porque todos en algún momento han tomado algunos tragos y manejan, pero no hemos chocado contra un peaje, esa es la gran diferencia, aquí no estamos juzgando por el accidente ni porque tomó, la molestia y por eso es que la gente no se identifica tanto con Keyla, es por cómo manejó la situación, porque era muy fácil salir a reconocer sus errores y hacer una campaña, pero salió a victimizarse y aparte de eso, los comentarios de la mamá”, afirmó.

Acerca del traje de Halloween, dijo que fue simplemente un acto de comedia, sin ir más allá.

“Con lo del disfraz yo lo vi como algo de humor, de comedia que se hace a nivel internacional, yo nunca he dicho nada feo de ella en redes sociales ni tampoco he dado una noticia que no tenga argumento, como yo le dije, ‘si sos la mae más viral y conocida a nivel nacional, tengo que hablar de vos porque yo hablo de la gente viral’ y ella es muy querida y conocida”, agregó.

Alex señaló que entiende que doña Kattya Granados, mamá de la presentadora, se haya enojado con él, pero afirma que es la señora la que más la ha hundido.