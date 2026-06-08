(Video) Bryan Ganoza sorprende al cantar ahora en salsa, escuche aquí su nueva canción

Bryan Ganoza, "el cabro más macabro", ya lanzó su nueva canción. (redes/Instagram)

Bryan Ganoza volvió a sorprender a sus seguidores al darle un inesperado giro a su carrera musical.

El cantante costarricense, conocido como Ganoza B, “el cabro más macabro”, dejó de lado por un momento el reguetón, género con el que se ha dado a conocer en los últimos años, para aventurarse en un terreno completamente distinto: el de la salsa.

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El artista presentó este lunes su nueva canción, una propuesta cargada de ritmo y sentimiento que muchos de sus seguidores compararon con el estilo romántico y bailable que ha popularizado el salsero Marc Anthony.

La pieza cuenta la historia de una mujer que ha tenido que enfrentar diferentes pruebas a lo largo de su vida y que, lejos de rendirse, se convirtió en una persona más fuerte gracias a las experiencias vividas.

“Yo no me enamoré de su cara, me enamoré de su carácter”, dice una de las primeras frases de la canción, que él mismo escribió. No sabemos si inspirado en la relación que actualmente mantiene con la exparticipante de Combate Youcenar Castro.

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Con esta incursión en la salsa, el cantante demuestra que está dispuesto a explorar nuevos sonidos y a salir de su zona de confort para conectar con diferentes públicos.