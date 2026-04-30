(Video) Charlyn López quiso lucirse jugando fútbol y terminó accidentada

Charlyn López, Rafa Pérez y Maricris Rodríguez son los presentadores de Giros. (Cortesía Repretel/Cortesía Repretel)

La presentadora Charlyn López protagonizó este jueves uno de esos momentos inesperados que solo pasan en la televisión en vivo que terminaron sacando carcajadas en el set.

Todo ocurrió durante una dinámica en el programa Giros, de Repretel, cuando llevaron varios juegos para promocionar y a Charlyn le tocó poner a prueba su puntería con uno de temática futbolera.

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La idea parecía sencilla: patear una bola y pegarle a una estructura de velcro como parte del juego. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que la jugada terminara saliéndole completamente al revés.

Al momento de hacer el intento, la bola no se pegó en la estructura y rebotó con fuerza directo hacia su rostro, provocándole tremendo golpazo frente a cámaras.

Charlyn López vivió un pequeño accidente en Giros

“Charlyn, se le abrió la mollera otra vez”, “Charlyn, ¿se golpeó muy duro?“, le dijeron sus compañeros Rafa Pérez y Maricris Rodríguez al ver el golpazo que se pegó.

Pero además, sus compañeros no pudieron contener la risa al ver lo ocurrido, mientras Charlyn trataba de recuperarse del inesperado impacto.

Lejos de rendirse, la presentadora decidió intentarlo una vez más para demostrar que podía hacerlo mejor.

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Eso sí, la segunda oportunidad tampoco salió como esperaba, pues terminó mandando la bola para otro lado, dejando claro —entre risas y bromas— que el fútbol definitivamente no es lo suyo.

El momento quedó grabado y, sin duda, se convirtió en uno de los más divertidos del programa.