(Video) Davis Núñez mostró una de las cosas más “locas” del clima en Costa Rica

Davis Núñez, humorista de radio Omega, mostró un hecho muy curioso que pasa con el clima de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

El humorista Davis Núñez dejó sorprendidos a sus seguidores al compartir un video que demuestra por qué muchos aseguran que el clima en Costa Rica puede ser impredecible.

El integrante de El Manicomio de la Risa, de Radio Omega, iba de camino hacia el volcán Poás, en Alajuela, cuando notó algo que le llamó poderosamente la atención: a pocos metros de distancia estaba cayendo un fuerte aguacero, mientras que en el lugar donde él se encontraba apenas caían unas cuantas gotas.

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Sin pensarlo dos veces, sacó su celular para grabar el curioso momento.

“Tengo que grabar esto, vean esto, pero yo doy cinco pasos y está aguacero cerrado. Vean que aquí están unas gotitas nada más, cruzamos la línea y…”, comentó sorprendido mientras avanzaba hacia la zona donde llovía intensamente.

En el video se aprecia claramente cómo el cambio ocurre en cuestión de metros, pasando de una lluvia leve a un aguacero considerable.

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La publicación provocó decenas de comentarios de seguidores que aseguraron haber vivido experiencias similares y que este tipo de situaciones son parte de las particularidades del clima tropical costarricense.

“¡Amo Costa Rica!... Tenemos que andar con sueta y botas, pero también con short y chancletas", escribió una de sus seguidoras.