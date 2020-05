View this post on Instagram

Hoy tuve mi primer intento de ciclismo después de resistirme por meses. Mi justificación para esa resistencia era que “no quería ser parte de la moda del momento” #rebeldeway 🙄. La razón real era mi falta de talento para el tema. Soy de esas personas que ODIAMOS no ser buenos en algo. Por fin decidí retar a mi ego y lo intenté. El resultado: casi me vomito y el resto del tiempo la pasé INCREÍBLE. - Gracias a @ciclovictorvargas por tirarme al agua y hacerme ver (al menos) 😂 como toda una profesional. La velita de esta semana se la prendo a @johasolano y @leonorajimenez a ver si me regalan un poquito de talento. En la primera foto iba saliendo y me sentía muy cool. En la segunda venía llegando y no sabía si sonreír, llorar, vomitar o las 3 al mismo tiempo. JAJAJA Vamos con todo. 💪 (para cerrar con frase inspiradora de deportista) @ciclovictorvargas 🔥