Video en el que Mario Chacón salva a un colibrí es lo más tierno que verá hoy

El actor Mario Chacón siempre se ha caracterizado por ser un gran amante de los animales y por eso, cada vez que ve uno sufriendo, se le parte el alma.

Eso quedó más que demostrado en un bonito video que subió a sus redes sociales la noche de este lunes, en donde contó el proceso de cómo revivió a un colibrí, que se encontró en las afueras de su casa.

Mario compartió imágenes desde el momento en que lo encontró y cómo, por medio de agua con azúcar y amor, le dio vida.

“Hace unos días encontré un colibrí que estaba casi muerto. Entonces fui a buscar algunas flores de las que le gustan para ver si reaccionaba, pero no lo hacía. Preparé un nido con algodón y agua con azúcar que empezó a tomar a cuentagotas.

Mario se caracteriza por siempre andar chineando animalitos. Cortesía.

“Calentándolo al sol, puse algunas gotas azucaradas en las flores que empezó a absorber por instinto. Hasta que por fin abrió los ojos y empezó a respirar y voló, para mí fueron solo un par de horas pero para él su vida”, relató el intérprete de Maikol Yordan.

El video está bastante tierno y nos hace creer en que hay gente buena. ¡Bien por Mario!

Por cierto, hablando de Chacón y la Media Docena, ya empezaron a promocionar la segunda parte de la serie de Maikol Yordan, la cual iniciará pronto por Teletica.

Animalero.

El amor por los animales de Mario Chacón es algoque viene desde hace muchos años.

Hace un tiempo, el humorista nos contó que cuando decidió tener un perro, le armó todo un lugarcito en el cuarto de pilas, sin pensar que con los años tendría que ceder hasta su cama a los gustos de su chineado.

El integrante de la Media Docena es una de las caras conocidas del medio artístico nacional que tiene y ama a su peludito como un miembro más de la familia.

El nombre del perro es Bongo, un bulldog que lleva ya cinco años de estar con el intérprete de Maikol Yordan.

Mario contó que conforme pasó el tiempo, Bongo fue agarrando confianza al punto de ser el rey de la choza.

–Cuéntenos de Bongo...

Es mi compañero, como vivo solo con él, es el chineado de la casa, ya este año cumple cinco años conmigo y lo agarré desde los tres meses.

–¿Había tenido perros antes?

Muy chiquillo, cuando estaba en la escuela, pero ya grande no. Hasta en Maikol Yordan ha salido el perrito.

–¿Qué le gustó del bulldog?

La personalidad lindísima que tiene, me llama la atención porque sin saberlo me gustaban, tenía adornos y cosillas de bulldogs, entonces digo que inconscientemente me gustaban.

–¿Por qué Bongo?

Es vacilón porque un día estando en la playa, dos años antes de tenerlo, vi un perro y me puse a pensar que cómo le pondría al mío y ahí salió. En su momento, ya no, llegó a ser la clave del banco y todo.

–¿Cómo hace cuando viaja?

Siempre pensé que cuando tuviera uno lo iba a cuidar cómo se merece. Por dicha la señora que limpia la casa es una santa, que lo adora y se viene a cuidarlo cuando no estoy. Antes lo dejaba donde lo compré, pero hay mucho bulldog y una vez me lo aruñaron y le dejaron una herida y pensé que mejor ya no.

–Eso le dolió en alma...

Ah, sí. Yo puedo estar agonizando en la cama y cuesta que vaya al doctor, en cambio Bongo tose y ya estoy en el veterinario a ver qué es. Es vacilón porque jamás me imaginé lo que uno llega a sentir por una mascota.

-¿Es el dueño de la casa?

Mi exnovia fue la que me terminó de convencer de tener un perro y cuando llegó yo le dije que iba a dormir en el cuarto de pilas porque a mí me gusta tener muebles y alfombras bastante limpias, ya después se pasaba a la alfombra y lo dejé, luego pasó al sillón, pensé que tal vez estaba más cómodo y se lo permití, así siguió hasta que llegó al segundo piso y pensé que seguro se sentía muy solillo y ya hoy en día me saca hasta de la cama.

-Esos perros tienen fama de ser muy vagos, ¿cómo es el suyo?

Con eso me pasó una anécdota cuando estaba pequeño, porque lo acostumbré a caminar mucho. Un día llamé al veterinario porque lo veía muy agitado y le digo que anduvimos como un kilómetro y me dijo que no, que solo podían caminar 300 metros, casi lo mato, pero al final se acostumbró a caminar y ya con eso se evitan problemas de obesidad, en las patitas y en las caderas, ahora camina hasta dos kilómetros.

-¿Cuáles lujos se da Bongo?

Es muy dormilón e ideático, ya tiene su propio espacio en el sillón y nadie se lo puede tocar, a veces llegan mis papás y los corre con la cabeza para pedir su campo. Es territorial, pero no agresivo, sale a la calle y no le da pelota a los otros perros, pero si va en el carro y ve ciclistas ahí sí, le caen mal, no sé por qué.

-¿Qué significa ese perro en su vida?

Una gran compañía, para mí sí aplica el dicho de que el mejor amigo del hombre es el perro, ver cómo se alegra el perro cuando lo ve llegar a uno es increíble, además, uno llega a tener una forma de comunicarse muy clara, yo ya sé cuando tiene hambre, cuando tiene sueño y cuando quiere salir, al final es una relación muy bonita.

-¿Ha pensado en darle alguna compañía?

Sí, pero yo creo que no lo voy a hacer porque es muy chineadillo.

-El perro es famoso, ¿cuéntenos dónde ha salido?

Una vez me llamó Mastercard para decirme que querían hacer un comercial y yo dije que sí, pero no era conmigo, sino con el perro, terminé saliendo de rebote. También salió un par de segundos en Maikol Yordan 2, en algunas revistas digitales, programas de televisión y hasta conoció al actor mexicano Lalo España, que es amante de los animales.

-¿Es de los que siempre que pueden andan con el perro?

Sí, yo llego donde mis papás y lo primero que me preguntan es por él, ahora también ha influenciado en mis decisiones a la hora de ir a lugares, porque busco que sean amigables con las mascotas, de hecho hubo un hotel al que lo invitaron y yo fui solo de acompañante.