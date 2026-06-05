(Video) Esposa de Jonathan Moya muestra el lado humano poco conocido del futbolista

jonathan Moya y su esposa Joseline Valverde se ven ahora por ratitos mientras él juega en Arabia Saudita. (redes/Instagram)

Jonathan Moya está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Costa Rica junto a su familia, y este viernes fue captado por su esposa Joseline Valverde haciendo algo que se merece los aplausos de todos como cuando mete goles con la Selección Nacional.

El delantero costarricense, quien actualmente milita en el Al-Bukiryah FC de Arabia Saudita, decidió sorprender a los recolectores de basura que pasan por su casa.

Moya no solo salió a saludarlos y darles las gracias por su trabajo sino que también les llevó café y comida para que siguieran haciendo sus labores con energía.

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Esposa de Jonathan Moya lo captó haciendo un gran gesto

La propia Joseline decidió compartir el momento con sus seguidores en redes sociales, aunque reconoció que normalmente no acostumbra publicar este tipo de acciones, pero aseguró que la actitud de su esposo la conmovió.

“No soy de subir ni de grabar estas cosas, pero por eso me casé con este hombre. Un corazón así (grande)”, escribió junto al video que grabó desde una ventana de la vivienda.

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En las imágenes se observa a Moya acercándose a los trabajadores para entregarles los alimentos y bebidas, en un gesto sencillo, pero que reflejó una faceta poco conocida del futbolista.

La publicación rápidamente generó reacciones positivas entre quienes destacaron la humildad y solidaridad del jugador, demostrando que las buenas acciones muchas veces están en los detalles más simples.