Muchas gracias a todos los amigos que me llamaron para felicitarme por la reaparición del Explorador 👏👏 No saben la alegría y nostalgia de ver al aire un recuerdo tan lejano pero maravilloso. Solo puedo agradecer a Las Historias Repretel y al colega Frederick Fallas por pensar tanto tiempo después que el humilde trabajo de mi persona tiene una valía y relevancia en esta actualidad. Y segundo invitar a todos esta semana a ver los reportajes del Explorador en Informe 11 Las Historias Repretel. PS: Gracias a Roxana Zuniga y a Grettel Alfaro madres de la criatura y a Don Fernando Contreras López por darme la oportunidad de crecer como periodista, profesional y persona, a Jose Manuel montero productor de la criatura y a todos los maravillosos camarógrafos, editores y asistentes que me acompañaron en todas nuestras aventuras