(Video) Fátima Bosch, miss Universo 2025, se desmayó en pleno desfile en Ecuador

Fátima Bosch, MIss Universo 2025, está de visita en Ecuador. (redes/Instagram)

Un momento de tensión se vivió este domingo durante el tradicional desfile de la Fiesta de la fruta y de las flores en Ambato, Ecuador, cuando la representante de Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, presentó un malestar físico mientras participaba en el recorrido.

La reina de belleza universal desfilaba sobre un carro alegórico saludando al público cuando comenzó a evidenciar signos de cansancio, mareo y dificultad para mantener el equilibrio. Ante la situación, su equipo de seguridad y personal médico actuaron de inmediato para asistirla, generando preocupación entre los asistentes.

LEA MÁS: Ellos elegirán a las participantes de Miss Universo Costa Rica 2026

El incidente se produjo en el marco de su primera visita oficial a Ecuador, donde cumple una agenda de actividades culturales y turísticas por el carnaval en la región central del país.

Fátima Bosch, Miss Universo, se descompuso en pleno desfile en Ecuador

Tras recibir atención médica y tomar un breve descanso, Bosch logró estabilizarse y decidió continuar con el desfile, gesto que fue reconocido con aplausos y muestras de apoyo del público.

“Se notaba afectada, pero regresó con una sonrisa y siguió saludando. La gente respondió con mucho cariño”, relató una espectadora a medios locales.

El episodio desató comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios atribuyeron el malestar a la altitud de la ciudad, ubicada a aproximadamente 2.500 metros sobre el nivel del mar. No obstante, otros señalaron que la reina reside en Ciudad de México, una urbe también situada a gran altura, por lo que el cansancio acumulado, el viaje y la exposición al sol podrían haber influido en su condición.

LEA MÁS: Exparticipante de Miss Universo Puerto Rico, Jaylene Álvarez, fue diagnósticada con cáncer

Hasta ahora, la organización del certamen no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la causa del percance. Sin embargo, la continuidad de Bosch en los eventos posteriores fue interpretada como una señal de que su estado de salud es estable.

Fátima Bosch se desvaneció frente a la mirada de todos los asistentes a desfile en Ecuador-