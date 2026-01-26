Exparticipante de Miss Universo Puerto Rico, Jaylene Álvarez, fue diagnósticada con cáncer

La exparticipante de Miss Universo Puerto Rico Jaylene Álvarez dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama, una noticia que compartió directamente con sus seguidores a través de sus redes sociales.

LEA MÁS: Influencer “La Nicholette” es localizada en Sinaloa tras presunto secuestro captado en video

La exreina de belleza, de 33 años, explicó cómo ha asumido este proceso desde el momento en que recibió el diagnóstico, destacando la importancia de afrontar la situación con honestidad y fortaleza emocional.

Un testimonio personal

“No lo digo desde el miedo, sino desde la verdad y la fortaleza. Estoy atravesando este proceso sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz, aun en medio de la incertidumbre.

Jaylene Álvarez compartió la noticia con sus seguidores. (Jaylene Álvarez/Instagram)

LEA MÁS: Adiós a una voz histórica: muere el actor que interpretó a Topo Gigio

“Tener un cara a cara con la muerte y decirle: “Conmigo no, no ahora, no todavía’”. Es un momento para el cual nadie te prepara, pero es justo ahí donde descubres lo poderosa, fuerte y guerrera que eres”, expresó.

Un llamado a la reflexión

Además de informar sobre su estado de salud, Álvarez compartió un mensaje dirigido a su comunidad digital, invitando a no postergar una vida plena ni la conexión espiritual con Dios.

También resaltó la importancia de expresar los sentimientos, abrazar con mayor frecuencia y servir sin esperar nada a cambio.