Adiós a una voz histórica: muere el actor que interpretó a Topo Gigio

La televisión y el mundo del doblaje despiden a una de sus voces más queridas. Gabriel Garzón, actor que interpretó durante años al inolvidable Topo Gigio, falleció este domingo 25 de enero, según confirmaron allegados en redes sociales.

Gabriel Garzón falleció el 25 de enero. ( Gabriel Garzón /Gabriel Garzón)

La noticia fue dada a conocer por el comediante Jorge Falcón, quien compartió una fotografía junto al artista y un emotivo mensaje de despedida.

LEA MÁS: El modelo estadounidense Jimmy Dew disfruta de Costa Rica mientras le llueven piropos

“Hoy perdí a otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz querido amigo”, escribió.

LEA MÁS: Periodista William Bonilla enfrenta dura etapa junto con su familia tras su despido de Repretel

Tras el anuncio, las redes se llenaron de mensajes de nostalgia y agradecimiento de personas que crecieron escuchando la dulce voz del famoso ratoncito. Comentarios como “Gracias por mi infancia”, “Se va una parte de mi niñez” y “Aplausos hasta el cielo” reflejaron el cariño que el público le tenía.

Gabriel Garzón era muy querido. ( Gabriel Garzón /Gabriel Garzón)

Sobre las causas de su fallecimiento, según el medio Las Estrellas, el actor atravesaba complicaciones de salud desde finales de 2025. En diciembre anterior, colegas del medio habían solicitado donadores de sangre, ya que permanecía hospitalizado en el Hospital Juárez de México. Sin embargo, nunca se detalló públicamente cuál era su padecimiento.

Garzón inició su camino con Topo Gigio en 1994, luego de que el productor Javier Toledo le propusiera audicionar para el personaje. Su primera presentación oficial fue en Argentina, junto a la conductora Susana Giménez, y más adelante participó en proyectos promocionales en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria también formó parte de programas como El Club de Gaby, La Casa de la Risa y Los Chuperretes Amigos. Además, se especializó en la creación y manipulación de muppets, disciplina que estudió en Estados Unidos y que terminó marcando su carrera artística.

Con su partida, usted seguramente recordará aquellas noches frente al televisor escuchando la voz tierna que hizo famoso a Topo Gigio. Hoy esa voz se apaga, pero su legado permanece en la memoria de varias generaciones.