El modelo estadounidense Jimmy Dew disfruta de Costa Rica mientras le llueven piropos

El modelo estadounidense Jimmy Dew, conocido en redes sociales por su contenido fitness, su estilo de vida saludable y publicaciones atrevidas, eligió Costa Rica como destino de vacaciones y no ha pasado desapercibido entre los seguidores nacionales, quienes le han dedicado una lluvia de piropos en cada una de sus publicaciones.

Belleza natural y figura fitness en un solo escenario

Jimmy Dew compartió imágenes de su visita a la catarata Nauyaca. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Dew, de 37 años, ha documentado su paso por distintos puntos del país, combinando imágenes de su físico trabajado con paisajes icónicos del territorio nacional.

En una de sus publicaciones más comentadas, el modelo escribió: “Siendo feliz. Si miras de cerca puedes ver la cola de la ballena en la costa del Pacífico Sur de Costa Rica”, mensaje que acompañó con una postal del mar y la naturaleza.

Durante su estadía, el galán estadounidense ha visitado lugares como la catarata Nauyaca, Uvita y otros destinos turísticos, resaltando la riqueza natural del país y generando miles de interacciones entre sus seguidores.

Piropos ticos no se hicieron esperar

Las publicaciones de Jimmy Dew rápidamente captaron la atención del público costarricense, que no dudó en dejarle mensajes llenos de halagos tanto por su apariencia como por su visita al país.

Entre los comentarios más repetidos se leen frases como: “Nada más y nada menos que mi bella Costa Rica, disfrute”. “Te sigo desde Costa Rica, me alegro de verte aquí”. “Disfruta mi bello país Costa Rica” y “Mucha belleza en Costa Rica”. “Demasiado guapo”. “Nos llenamos de belleza”.

La combinación entre el contenido fitness, la escasa ropa en algunas fotografías y los paisajes nacionales ha convertido sus publicaciones en una vitrina que mezcla atractivo físico y promoción turística.

Costa Rica, destino recurrente de figuras internacionales

La visita de Dew se suma a la lista de figuras internacionales que eligen Costa Rica como destino para vacacionar, atraídos por su biodiversidad, playas y escenarios naturales. En el caso del modelo, su paso por el país ha servido para proyectar la imagen del territorio a una audiencia internacional que sigue de cerca su estilo de vida.

Mientras continúan apareciendo nuevas publicaciones, los piropos y mensajes de bienvenida de los ticos no paran, confirmando que el galán estadounidense encontró en Costa Rica un público más que atento.

Nota realizada con ayuda de IA