Cristian Gamero, famoso galán de Netflix, se paseó por la avenida Central y ticas le dijeron de todo

El actor español Cristian Gamero, conocido como uno de los principales galanes de Netflix por su papel protagónico en la serie "Escupiré sobre tus tumbas", se paseó por la avenida Central de San José y provocó una serie de reacciones espontáneas por parte de varias ticas que no dudaron en decirle lo que pensaban.

LEA MÁS: Mario Giacomelli reacciona así a la histórica nominación del tico Felipe Pacheco a los premios Óscar

Reconocido y piropeado en plena avenida Central

El galán de Netflix recibió comentarios directos durante su recorrido por San José. (Instagram/Tomada de Instagram)

La visita del actor quedó registrada en un video publicado en el canal de YouTube Pura Vida by Unik, grabado en diciembre y difundido en enero. En las imágenes se observa a Gamero recorriendo distintos puntos del país acompañado por el cantante costarricense Dani Maro, quien lo guió para conocer más sobre la cultura nacional.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando el actor caminaba por la avenida Central, donde varias mujeres lo reconocieron de inmediato por su papel en la serie de Netflix, estrenada en 2025.

LEA MÁS: Conozca la serie de Netflix que es tendencia a nivel mundial por su trama llena de suspenso e intriga

“Yo lo reconocí, papasito. Yo dije él es famoso y ella lo reconoció”, se escucha decir a una de las mujeres en el video. Otra añadió entre risas: “Mi amor, le conocemos todo, le conocemos todo, porque no dejó nada a la imaginación”.

Ante los comentarios, Gamero reaccionó con humor y no dudó en confirmar lo que muchos espectadores comentaron tras el estreno de la producción. “En la serie hay muchas escenas candentes”, dijo entre risas, provocando aún más atención de quienes caminaban por la zona.

El galán de Netflix recibió comentarios directos durante su recorrido por San José. (Instagram/Tomada de Instagram)

Mercado Central y agradecimiento final

El recorrido continuó en el mercado Central, donde el actor probó helados de sorbetera y olla de carne, además de hacer varias paradas para tomarse fotografías con seguidores que se acercaron al reconocerlo.

Al cierre del video, el actor expresó su agradecimiento por el recibimiento del público costarricense y dejó un mensaje claro sobre su experiencia en el país.

“Estoy muy agradecido, me voy de Costa Rica con el corazón lleno, por el cariño que me han dado. Estoy impresionado y con ganas de volver, solo puedo decir gracias”, concluyó.

El galán de Netflix recibió comentarios directos durante su recorrido por San José. (Instagram/Tomada de Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA