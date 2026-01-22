Costa Rica le robó el corazón a Sofía Reyes y la hizo cambiar planes

La artista mexicana Sofía Reyes sorprendió a sus seguidores al confesar que cambió su vuelo de regreso para permanecer más tiempo en Costa Rica, país del que aseguró estar profundamente enamorada tras pasar varios días de vacaciones.

LEA MÁS: Phil Collins está bajo cuidado médico permanente: “Todo me pasó al mismo tiempo”

La cantante y compositora compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en Santa Teresa, junto a amigos y quien parece ser su novio, acompañadas de un mensaje donde expresó su conexión con el país centroamericano.

“CR estoy enamorada de todo de ti. Tanto que cambié mi vuelo y me quedo unos días más”, escribió la artista, dejando claro que su experiencia superó sus expectativas iniciales.

Sofía Reyes compartió imágenes de playa durante sus vacaciones en Costa Rica, país que la motivó a cambiar su vuelo. (Instagram/Tomada de Instagram)

Una experiencia personal más allá del descanso

En su publicación, Sofía Reyes detalló que durante su estadía se permitió vivir nuevas experiencias que la sacaron de su zona de confort, como tomar clases de surf, realizar inmersiones en agua fría, manejar cuadraciclo y compartir momentos de vulnerabilidad con personas que recién conocía.

“Esta semanita conocí a gente hermosa con la cual pude abrir un poquito más mi corazón. Me celebro también porque hice muchas cosas nuevas aún con miedito e incomodidad”, compartió.

LEA MÁS: Toledo le canta al cansancio del pueblo y le tira con todo al Gobierno en su nueva canción

Además, la cantante señaló que este viaje le permitió trabajar aspectos personales, como estar lejos de casa por más tiempo y enfrentar la culpa que siente cuando no está enfocada únicamente en el trabajo. Según expresó, este inicio de 2026 le ha regalado aprendizajes y momentos de gratitud que valora profundamente.

Sofía Reyes compartió imágenes de playa durante sus vacaciones en Costa Rica, país que la motivó a cambiar su vuelo. (Instagram/Tomada de Instagram)

Las imágenes publicadas reflejan paisajes de playa, convivencia cercana y un ambiente relajado, reforzando el mensaje de bienestar y conexión personal que la artista asoció con su paso por Costa Rica.

La visita de Sofía Reyes se suma a la lista de figuras internacionales que eligen el país como destino turístico, atraídas por su naturaleza, estilo de vida y la posibilidad de desconectarse de la rutina profesional.

Sofía Reyes compartió imágenes de playa durante sus vacaciones en Costa Rica, país que la motivó a cambiar su vuelo. (Instagram/Tomada de Instagram)

La cantante mexicana posó junto a amigos y su novio mientras disfrutaba del paisaje costarricense.

Nota realizada con ayuda de IA