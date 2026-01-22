Phil Collins está bajo cuidado médico permanente: “Todo me pasó al mismo tiempo”

El icónico cantante británico Phil Collins atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A pocos días de cumplir 75 años, el exlíder de Genesis reveló que se encuentra bajo supervisión médica las 24 horas, tras enfrentar una serie de complicaciones de salud que lo han llevado al quirófano en varias ocasiones.

El intérprete de In the Air Tonight contó que incluso se contagió de COVID mientras estaba hospitalizado. (people en e/La Teja)

Durante una reciente entrevista en el pódcast Eras de la BBC, Collins habló sin filtros sobre su estado físico y emocional, dejando claro que su recuperación ha sido larga, compleja y frustrante.

“Es algo constante. Tengo una enfermera que vive conmigo todo el tiempo para asegurarse de que tome mis medicamentos como corresponde”, explicó el intérprete de In the Air Tonight.

Cinco cirugías y solo una rodilla funcional

El músico contó que se ha sometido a cinco operaciones de rodilla, y que actualmente solo una le responde bien. Aunque aún puede caminar, necesita apoyo constante como muletas o asistencia externa.

A esto se sumaron otros golpes a su salud: se contagió de COVID mientras estaba hospitalizado, sufrió fallos renales y pasó meses internado, todo ocurriendo prácticamente al mismo tiempo.

“Todo lo que podía salir mal, salió mal”, confesó con honestidad.

Dos años sobrio tras reconocer problemas con el alcohol

Collins también reconoció que su estado renal se vio afectado por el consumo excesivo de alcohol durante años. Esa realidad lo llevó a tomar una decisión radical: dejar la bebida.

Hoy, el artista celebra dos años de sobriedad, un logro personal que considera clave para su estabilidad actual.

“Nunca estaba borracho, pero me caí un par de veces”, relató.

Los problemas físicos llevaron a Phil Collins a retirarse de la batería en 2022, durante la gira de despedida de Genesis. (people en e/La Teja)

La música ya no es prioridad

En una entrevista con MOJO, el ganador de ocho premios Grammy admitió que, aunque ha pensado en volver al estudio, ya no siente el mismo impulso creativo.

“Siento que debería intentarlo, pero ya no tengo hambre de eso. He estado muy enfermo, realmente muy enfermo”, afirmó.

Cabe recordar que en 2022 Collins dejó oficialmente la batería, debido a que sus problemas físicos ya no le permitían sostener las baquetas. Ese mismo año, Genesis realizó su gira de despedida, marcando el cierre definitivo de una era.

Desmienten rumores de cuidados paliativos

Según People en Español, el año pasado, un representante del artista salió al paso de rumores en redes sociales y aclaró que Phil Collins no se encuentra en cuidados paliativos, sino en proceso de recuperación tras una cirugía de rodilla.

“Han sido años difíciles, interesantes y frustrantes, pero ahora estoy bien”, concluyó el músico.