Toledo le canta al cansancio del pueblo y le tira con todo al Gobierno en su nueva canción

Toledo, cantante nacional, lanzó esta semana un tema que es el sentir de muchos costarricenses. (redes/Instagram)

El cantante Toledo decidió soltar la lengua y decir en música lo que muchos costarricenses comentan a diario en la calle, en la pulpería y frente al carrito del supermercado.

Su nueva canción, “No aguanto más”, incluida en su más reciente álbum Cero estrés y que lanzó hace dos días, viene cargada de críticas directas al Gobierno y al alto costo de la vida que golpea el bolsillo de miles de familias.

Desde el coro, el intérprete no se guarda nada y apunta directo al aumento en precios de los productos básicos.

“Qué raro que en el supermercado todo está caro, aquí lo declaro, mi bolsillo ya no aguanta más, mi familia ya no aguanta más”, repite la canción, una frase que rápidamente se volvió eco entre sus seguidores.

Toledo dice que ya no aguanta más y le tira al gobierno en su nueva canción

LEA MÁS: Toledo le dio la espalda a un vicio que lo tuvo atrapado por muchos años

Ya no alcanza para mucho

A lo largo de la letra, Toledo mezcla agradecimiento con frustración y lanza preguntas directas al gobierno.

“Yo soy agradecido por lo que tengo en mi casa, la pregunta del millón, gobierno, ¿qué les pasa?”, canta, antes de recordar cómo lo que antes alcanzaba, hoy ya no rinde.

“Antes yo compraba mi harina y la masa y hoy con lo mismo mi tarjeta lo rechaza”, dice otra de las líneas que más comentarios generó.

Toledo asegura que los precios en el supermercado cada vez son más altos y el gobierno no hace nada. (redes/Instagram)

El tema también cuestiona la desconexión de la clase política con la realidad de la gente común.

“No les importa si estamos bien o mal, no les importa si tenemos arroz y sal”, señala el cantante.

LEA MÁS: Toledo confiesa qué no pudo hacer en la casita de Bad Bunny y lo que había de sobra

Toledo, incluso, se refirió a la frustración diaria de muchos al llegar a fin de mes.

“Para pagar mi cuenta me revienta la cabeza, para poder pagar la renta. Recibo la misma plata, todo aumenta, ningún político a mí me representa”, dice otro fragmento que muchos calificaron como una radiografía del país.

Pese al tono crítico, el cantante cierra con un mensaje de fe y esperanza.

“Dios me enseñó y también me orienta; siempre sale el sol después de la tormenta”, expresa, dejando claro que, aunque el panorama sea complicado, aún hay espacio para creer en un cambio.

Todos a votar

En redes sociales, la canción no tardó en generar reacciones y muchos seguidores relacionaron el mensaje con las próximas elecciones presidenciales, que se realizarán este 1.º de febrero.

Varios usuarios coincidieron en que el tema refleja el sentir de una gran parte de la población y llamaron a ejercer el voto con conciencia.

LEA MÁS: Alejandro Rueda sobre elecciones 2026: “¡Tengamos cuidado, defendamos nuestra democracia!"

“Buena la canción, Dios nos ayude. El pueblo está cansado de la vaciladera del gobierno; esperemos que las personas analicen por quién van a votar”, escribió uno de los seguidores, comentario que resume el ambiente que rodea el lanzamiento del tema.

Con “No aguanto más”, Toledo no solo presenta una nueva canción, sino que pone sobre la mesa una conversación que muchos prefieren evitar, pero que hoy suena más fuerte que nunca.