Toledo le dio la espalda a un vicio que lo tuvo atrapado por muchos años

El cantante Toledo contó esta semana que le dio la espalda a un vicio que lo tuvo atrapado por muchos años y aunque prefiere no decir que lo dejó por completo, celebra que lleva meses sin consumirlo.

Toledo contó que hace mucho tiempo no fuma marihuana. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

LEA MÁS: Toledo no fue el único famositico que estuvo en la casita de Bad Bunny, una exmiss Costa Rica también

Toledo contó que dejó de fumar marihuana en una entrevista que tuvo con el creador de contenido Keiz, quien compartió extractos de la conversación en TikTok.

“Yo fumé marihuana bastante y por muchos años. Hoy en día no estoy fumando. Paré de disfrutar la marihuana”, dijo Toledo, quien mencionó que sintió que en algún momento el consumo le estaba afectando en su trabajo.

“Ya no la estaba disfrutando”, recalcó el artista, quien esta semana también estuvo en la boca de la gente porque fue de los favorecidos en estar en la famosa Casita de Bad Bunny, en el concierto del sábado pasado en el Estadio Nacional.

Toledo contó que dejó de fumar un mes y así fue pasando el tiempo hasta que logró encontrarle el placer a fumarse un habano mientras se toma un coñac.

LEA MÁS: Toledo confiesa qué no pudo hacer en la casita de Bad Bunny y lo que había de sobra

“Me fui más en ese viaje. Yo fumaba cigarro, pero ya no fumo cigarro porque dije que no un día y ya no fumé más”, destacó el cantante.

Toledo confiesa que dejó un vicio

Respecto al porqué no afirma que dejó de consumir marihuana del todo, explicó que lo evita mencionar así por el qué dirán.

“Nunca digo que no fumo (marihuana) porque si mañana me levanto y me dan ganas de fumarme un puro y alguien me ve y me dice ‘hipócrita’, entonces yo no digo que no fumo; digo que no fumo tanto”, mencionó.

LEA MÁS: Bronca entre Toledo y William Sunsing se reavivó y exjugador le manda un reto por una fea palabra