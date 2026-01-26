Influencer “La Nicholette” es localizada en Sinaloa tras presunto secuestro captado en video

La influencer Nicole Pardo, más conocida como La Nicholette, quien había sido reportada como desaparecida tras un presunto secuestro, fue localizada el pasado 24 de enero en el estado de Sinaloa, México, luego de permanecer tres días privada de su libertad.

De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, las autoridades lograron dar con su paradero mediante el seguimiento de los vehículos que habrían participado en el hecho.

El video que activó la alerta

El caso tomó notoriedad el 20 de enero, cuando comenzaron a circular en redes sociales imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en el vehículo de la víctima en una zona residencial de Culiacán.

La desaparición de "La Nicholette" ocurrió el pasado 20 de enero. (Captura de video/Captura de video)

En el clip se observa a un hombre armado que le impide ingresar a su automóvil y, tras un forcejeo, otro sujeto se suma para obligarla a subir a un vehículo distinto.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre el estado de salud de la joven ni las circunstancias exactas en las que fue localizada.

Nicole tiene 25 años y es creadora de contenido digital con más de 163 mil seguidores en Instagram y 111 mil en TikTok.