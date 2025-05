(Video) Gipzy Montoya revivió su paso por A todo dar junto a Christian Bolaños con recordado baile

A todo dar fue uno de los programas más populares de Repretel. (Archivo/Archivo)

Gipzy Montoya revivió su paso por el programa A todo dar junto al exfutbolista Christian Bolaños y lo hizo poniendo a bailar al exmorado.

“Bola” estuvo de manteles largos el pasado 17 de mayo, cuando celebró el llegar a los 41 años junto con varios de sus amigos más cercanos con una fiesta que hizo en su casa.

La exbailarina del famoso programa de Repretel y su esposo Mauricio Motta estuvieron entre los invitados y, en medio del vacilón, les dio por hacer el baile del gorila con el que el cumpleañero evidenció que no se perdía el programa.

La misma Gipzy fue quien compartió el video de “Bola” mostrando sus pasos prohibidos, que llaman, y escribió que solo por estar de cumpleaños lo complacía bailando el famoso tema de A todo dar.

Gipzy Montoya puso a Christian Bolaños a bailar como el "gorila"

Aunque el programa se transmitía a inicios de los años 2000, a la fecha, no hay quien no recuerde a Gipzy bailando este tema o que no se sepa por lo menos parte de la coreografía, como en el caso del exjugador del Deportivo Saprissa.

