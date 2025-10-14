(Video) Influencer Sharon Castillo dejó a su mamá sin aire con una divertida broma

Sharon Castillo es una influencer muy seguida en redes sociales. Fotografía: Instagram Sharon Castillo. (Instagram/Instagram)

La influencer Sharon Castillo le jugó una broma viral a su mamá, quien se quedó sin aliento varios minutos hasta descubrir que todo era mentira.

Castillo encontró la idea en TikTok y preparó la sorpresa cuando su mamá y su hermano fueron a visitarla al apartamento donde vive.

La broma que dejó en shock a su familia

Sharon explicó su plan antes de la llegada de sus familiares.

“Me voy a operar (no dijo de qué) pero le voy a hacer una bromita a mi mamá que me la debe. Se la voy a hacer a mi mamá y a mi hermano. Les voy a decir que no me puedo operar porque estoy embarazada”, mencionó Castillo.

Para hacer más creíble la broma, compró una prueba de embarazo, activó una de las rayitas y dibujó la otra con un lapicero rojo.

La broma de Sharon Castillo a su mamá

“Cuando mami venga voy a hacerme supertriste y le voy a contar a los dos. Yo no tengo novio. Será muy raro”, agregó.

Reacción de la mamá y el hermano

La broma fue grabada y publicada en tres videos en Instagram, mostrando el momento exacto en que su mamá y su hermano llegaron a la casa.

“Creo que no me puedo operar. No sé si esto es real o no, pero me salió positivo. Tengo un atraso, me dio miedo y me la hice hoy (este lunes)”, se escucha decir a Sharon.

Impactados, el hermano decidió salir de la casa mientras que su mamá, sorprendida, reaccionó: “¿Y ahora qué? Tan mosca muerta. ¿Qué va a hacer? Eso es pura verdad. ¿Con quién? Nunca anda con nadie y sale embarazada. Vamos a hacerse la prueba de sangre. Después se opera, no llore; eso no es para que esté llorando”, dijo la señora.

Sharon Castillo confiesa la verdad a su mamá

Finalmente, Sharon reveló la verdad.

“Es broma”, dijo, mientras su mamá se mostraba algo molesta por la grabación y le dijo que no publicara nada en redes; recomendación que desoyó la creadora de contenido.