(Video) Jonathan Moya al fin está con su familia y vea el sueño que les hizo realidad

Jonathan Moya junto a su esposa Joseline Valverde y sus hijos en Arabia Saudita. (redes/Instagram)

El jugador costarricense Jonathan Moya ya se reencontró con su esposa Joseline Valverde y sus hijos, luego de que estos últimos no pudieran entrar a Arabia Saudita antes de Navidad como lo tenían planeado.

Un problema con la visa de los niños impidió que la familia del fútbolista del Al-Bukiryah FC, de la segunda división, pudieran entrar a este país de oriente medio y debieron quedarse en Dubai varios días.

Jonathan Moya le dio una gran sorpresa a sus hijos

La modelo y empresaria contó en sus redes que tenían planeado llegar el 20 de diciembre y que, un día después, les tenían planeada una sorpresa a sus hijos que no pudieron cumplirles en ese momento.

Jonathan Moya tuvo partido el 31 de diciembre y pudo ingresar a la cancha con sus hijos por primera vez. (redes/Instagram)

“Como mamá de niño futbolero y, para las mamás que me siguen desde hace tiempo, saben que Franco ama y adora a Cristiano Ronaldo, entonces estábamos muy contentos porque resulta que la cuidad donde íbamos a estar, como a 20 minutos, Cristiano Ronaldo tenía un partido el 21 de diciembre. Nosotros llegábamos el 20 y el 21 íbamos a darle la sorpresa a los chicos de llevarlos a conocer a Cristiano en unos de sus juegos, cuando me cancelaron el vuelo yo lloré mucho porque dije: ‘ya no vamos a poder llevarlo porque Arabia es demasiado grande y muy complicado’, perdimos no solo los vuelos sino también como la oportunidad de que los chiquillos vivieran eso”, mencionó en una de sus historias de Instagram.

Finalmente, pudieron pasar Navidad juntos y este 2 de enero se les hizo el milagrito de que los niños pudieran ver al astro del fútbol portugués muy de cerquita.

Jonathan Moya está casado con la modelo y empresaria Joseline Valverde, quien tiene dos hijos de su relación anterior. (redes/Instagram)

Valverde explicó que Moya tuvo el 31 de diciembre, de casualidad, un partido en la misma ciudad donde jugaría Cristiano dos días después y que afortunadamente pudieron conseguir las entradas para llevarlos.

Lloraron mucho

Según contó, el hijo mayor de Moya lloró “demasiado” y que su hijo pequeño estaba muy emocionado también.

“El mensaje que quiero darles con todo esto que les estoy contando es que muchas veces Dios no es que nos dice ‘no’, es solamente que no es tu momento”, mencionó.

Tanto Moya como ella compartieron un video en el que resumieron la gran sorpresa que le dieron a sus hijos, la cual ni se esperaban por lo que sus caritas de asombro conmovió a muchos de sus seguidores.