(Video) Juanes no olvida a Costa Rica: así narró cómo vivió su experiencia grabando en el país

Juanes durante su visita en Costa Rica en el 2025 cuando vino a grabar sus nuevos videos musicales. (redes/Instagram)

El cantante colombiano Juanes no se guardó nada y volvió a demostrar lo enamorado que quedó de Costa Rica tras su visita en octubre del 2025, cuando llegó al país para grabar los visuales de su nuevo álbum “Juanesteban”.

Este domingo, el artista compartió un video resumen de aquella experiencia, en el que dejó ver no solo los espectaculares paisajes que recorrió, sino también lo mucho que disfrutó su estadía.

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Juanes estuvo en Costa Rica y así la pasó durante la grabación de sus videos

“Una semana inolvidable aquí en Costa Rica”, expresó.

Durante su paso por el país, Juanes grabó en lugares como Cahuita, La Fortuna, Limón y Guanacaste, destacando la belleza natural que, según él, convirtió cada toma en algo especial. Eso sí, no todo fue tan sencillo, ya que el clima le jugó una que otra pasada.

“Había momentos en los que teníamos frío o empezábamos a grabar con sol y terminábamos con lluvia”, contó entre risas.

Juanes compartió varias fotos y videos de la grabación de sus videos en Costa Rica. (redes/Instagram)

Aun así, aseguró que la experiencia fue increíble de principio a fin. “Cada lugar mágico. La gente, el cariño, la comida deliciosa”, añadió.

Nueva fruta favorita

El colombiano también sorprendió al revelar uno de sus nuevos gustos: los mamones chinos, fruta que probó durante su visita y que, según dijo, se convirtió en su favorita.

“Las mejores frutas que existen en el universo”, aseguró.

Las grabaciones, además, implicaron jornadas intensas que arrancaban desde las 3 de la madrugada, lo que demuestra el nivel de compromiso del artista y su equipo.

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Precisamente, su mánager, Rafael Restrepo, también destacó lo positivo de grabar en Costa Rica.

“Los paisajes son increíbles, maravillosos y se prestan para el contenido que queremos hacer”, comentó.

Juanes dijo pasarla pura vida en Costa Rica. (redes/Instagram)

Esta visita formó parte de una colaboración con el Instituto Costarricense de Turismo para impulsar el turismo, y dejó tan buen sabor de boca que el propio Juanes, quien regresó hace unos días para presentarse en festival Picnic 2026, dijo sentirse enamorado de Costa Rica.