Juanes vuelve a poner a Costa Rica en el foco internacional ¿Ahora qué hizo?

El cantante colombiano Juanes volvió a poner a Costa Rica en el foco internacional tras compartir un video grabado en el país como parte del material visual de su nuevo álbum.

Por medio de sus redes sociales, el artista publicó un clip en el que aparece cantando mientras viaja en una lancha en medio del mar, interpretando el tema Timelapse de Sol.

“Nos fuimos para Costa Rica a grabar los visualizers de mi nuevo álbum JuanesTeban. ¿Ya escucharon Timelapse de Sol con Rawa?”, escribió el cantante junto al video.

Así de feliz se ve Juanes cuando anda en suelo tico. Foto: Instagram (Juanes /Juanes)

El material forma parte de los visuales de su nuevo disco JuanesTeban, cuyos videos fueron grabados en distintos escenarios naturales del país.

Juanes anuncia la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum con imágenes de Costa Rica

Juanes estuvo en el país. (Cortesía Junior Marín /Cortesía)

Cabe recordar que el artista estuvo el año pasado en territorio tico grabando parte de estos videos musicales que ahora acompañan las canciones del álbum.

Como era de esperarse, varios seguidores costarricenses no tardaron en reaccionar al ver nuevamente al cantante destacando al país.

“Qué honor, ojalá vengas más seguido. Muchas gracias por regresar, el disco está buenísimo, por cierto”, “Está genial” y “Me encanta” fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.