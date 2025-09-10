(Video) La Liendra, influencer colombiano, fue estafado de una forma que no va a creer

El influencer colombiano La Liendra participó en La casa de los famosos Colombia 2025. (Redes/Instagram)

La Liendra, famoso influencer colombiano, fue estafado en Nueva York al comprar unos audífonos en Times Square, uno de los sitios más famosos de la ciudad.

El creador de contenido Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, fue uno de los participantes de La Casa de los famosos Colombia de este año.

El influencer contó que está en Nueva York grabando unos videos sobre los atentados del 11 de setiembre del 2001, los cuales espera publicar en esa fecha.

Según relató, mientras iba caminando por la transcurrida zona de Times Square, fue abordado por un vendedor informal que le ofreció unos audífonos de una marca reconocida, pero a un precio muy bajo.

Estos eran los supuestos audífonos que el nfluencer colombiano La Liendra compró en Nueva York. (Redes/Instagram)

Los audífonos venían en una caja sellada, con plástico y todo, y terminó pagando 130 dólares, es decir, poco más de 65 mil colones.

Sin embargo, cuando ya abrió el paquete se encontró con una desagradable sorpresa: en lugar de los audífonos había un rollo de papel higiénico.

El colombiano La Liendra fue estafado en Nueva York

Esta táctica, conocida en Colombia como “el cambiazo”, consiste en reemplazar el producto prometido por algo de bajo valor al momento de la entrega.

“Me robaron, me tumbaron, me siento como un tonto. ¿Cómo me voy a dejar robar así?”, dice en el video que se ha vuelto viral en las últimas horas.

En la caja de los supuestos audífonos lo que había era un rollo de papel higiénico. (Redes/Instagram)

También comentó con autocrítica y humor: “Pagué 130 dólares por un rollo de papel higiénico... juraba que había hecho el negocio de mi vida”.

La Liendra es muy famoso en Colombia y en redes sociales

La Liendra agregó que el vendedor evitó que lo grabara cuando estaba haciendo la compra y que además no hablaba español, pero que aún así no pensó que lo fuera a estafar de esa manera.

“Con razón el tipo no se dejaba grabar. ¡Tengo una rabia!, pero también me da como risa. ¡Me siento como un idiota!”, confesó.

