(Video) Locutor Mario de la O, de 103 F.M., vivió momento de tensión y mucha frustación con furioso conductor

Mario de la O es la voz principal de 103, la radio joven. Cortesía

El locutor Mario de la O, de 103 FM, vivió un momento de gran tensión el pasado viernes tras verse involucrado en un altercado vial contra un conductor que reaccionó de forma violenta, luego de que intentara meterse a la fuerza en el carril por el que transitaba.

Tras la difusión del video del incidente, grabado por la cámara de seguridad instalada en su vehículo, el locutor de la radio joven decidió aclarar la situación ante la ola de comentarios que surgieron en redes sociales, muchos de ellos cargados de enojo y señalamientos.

De la O explicó que su intención nunca fue generar odio ni linchamientos digitales, sino invitar a la reflexión sobre la convivencia en carretera.

“Mi mensaje era para que la gente entienda que todos tenemos familia, que a todos nos esperan en la casa”, señaló, que en el video se ve claramente los hechos y que él no tuvo la culpa.

En las imágenes se observa cómo el otro conductor intenta meterse a la fuerza en su carril y, tras lograrlo, se baja del vehículo visiblemente alterado para reclamarle al locutor, acusándolo de haber golpeado su carro nuevo, recién sacado de agencia.

El incidente que vivió el locutor Mario de la O, de la emisora 103, quedó grabado en la cámara de su carro. (redes/Instagram)

De la O le responde con calma y le pide que solicite campo de manera adecuada. Sin embargo, el hombre comienza a golpear y patear el vehículo del animador mientras lo amenaza e insulta.

El locutor explicó que el incidente ocurrió en Lagunilla, de Heredia, en una vía de dos carriles que, por un tramo, se amplía a tres, siendo el carril central exclusivo para girar a la izquierda, y que el conflicto se originó cuando la carretera volvió a reducirse.

Mario reconoció que pudo haber evitado la situación frenando y cediendo el espacio, pero también señaló que le molestan las maniobras imprudentes sin direccional. Aun así, fue enfático en que nada justifica una agresión.

“No todo en la calle se arregla así”, afirmó, y confirmó que interpondrá la denuncia correspondiente, no por un tema económico, sino por convicción.

“Toda agresión debe denunciarse”, recalcó.

El locutor Mario de la O anunció que demandará al conductor por la agresión a su carro. (redes/Instagram)

Finalmente, explicó que mantuvo una actitud pasiva pensando en su familia y en evitar que el conflicto escalara, dejando claro que su prioridad siempre fue regresar sano y salvo a casa.

Justo este domingo 22 de febrero nació su tercer hijo, Macarena, por lo que afortunadamente este trago amargo que vivió no pasó a más.