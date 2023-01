Video: Majo Ulate opinó sobre la canción de Shakira: “Está haciendo mucho papel”

Majo Ulate opinó sobre la nueva canción de Shakira -

La maquillista María José Ulate también metió la cuchara y opinó sobre el tema de la nueva canción de Shakira del que todo mundo está hablando, en la que le tira durísimo a su expareja Gerard Piqué y a la novia de él, Clara Chía.

Majo dio una opinión que generó mucha polémica en una transmisión en vivo que hizo esta mañana en su Instagram, pues asegura que para ella, la cantante colombiana está haciendo más drama del que merece la ruptura con el exjugador, con quien tiene dos hijos.

“Cuando uno termina tiene que guardar cierto amor por esa persona, aunque le haya hecho lo que sea, que Dios lo acompañe, pero aunque se guarden resentimientos, hay que trabajarlos a nivel personal, porque uno no puede proyectar eso, ya que no es responsabilidad de la otra persona, sino de uno de cómo maneja y administra sus emociones”, afirmó.

“Si a mí me dicen que estoy del lado de Piqué, no, porque no vivo con ellos, no sé cómo hayan pasado las cosas, no conozco las personalidades, no sé las cosas que se vivían en esa relación y hace cuánto se vivían. Tampoco estoy de lado de Shakira, por los mismos motivos, me parece que ella está haciendo mucho papel, sabemos que es para generar, pero no es sano, que haga este tipo de música sabiendo que la gente va a pensar que le está hablando al padre de sus hijos”, comentó.

Para ella, el drama no es necesario, pues hay que saber cuándo soltar.

“Si ustedes se enamoraron y tuvieron algo con una pareja, de igual manera dígale adiós sin drama, cuando deciden irse, usted puede ser la mujer perfecta, que usted va a estar con quien tiene que estar, no con quien usted se le antoje.

“Me parece que Shakira debe ser muy tóxica, esto sacándolo de conclusión por las tres canciones que ha hecho. Vamos a ver cuando crezcan los hijos qué les va a importar más, o que el papá haya traicionado a la mamá, o que ella se haya encargado de destruir la imagen del papá. Los dos están fallando, haciendo cosas que no deberían hacerle a una persona que en algún momento amaron”, agregó.

Además señaló que mientras el exdefensor no salga a decir algo (que duda que lo haga), la buena siempre será la cantante.

“Shakira, muy dramática y Piqué nunca va a poder defenderse, así que lo lamento por los dos. Piqué no ha dicho nada y cuando solo una persona da su versión, es muy fácil que esa única persona sea la que quede bien y esto también porque he estado en esa posición, en la de la ex dolida y también en la que a uno lo juzgan sin saber las dos versiones”, afirmó.

En un momento del en vivo, Majo tuvo que bloquear los comentarios debido a que muchas personas le empezaron a tirar, diciendo que defendía a Piqué solamente porque ella vivió una situación similar cuando Mauricio Hoffman se separó de Ericka Morera y luego inició una relación con ella.