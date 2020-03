View this post on Instagram

La única manera de enfrentar esta crisis de salud, es hacerlo de manera colectiva, siendo responsables con el lavado de manos y sin tocarnos. Si no tiene agua y jabón use alcohol. Aquí le muestro una buena opción por si no encuentra alcohol en gel. Si todos seguimos las recomendaciones de salud podremos hacer frente a esta epidemia. . . .#covid19 #coronavirus #seamosresponsables #lavarselasmanos #lavarselasmanossalvavidas #alcohol #alcoholengel #unidossalimos #sigamoslasrecomendacionesdesalud #quenopandaelcúnico