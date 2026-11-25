Natalia Carvajal fue miss Costa Rica, pero antes soñaba con ser cantante de rap. (redes/Instagram)

Natalia Carvajal sorprendió a sus seguidores al sacar del baúl de los recuerdos varias fotografías y videos de sus inicios en el modelaje, la música y la televisión. Y sí, entre esas facetas poco conocidas de su vida, también hubo una en la que se animó a rapear y hasta a escribir sus propias canciones.

La presentadora de Mira quién baila compartió esos recuerdos en sus redes sociales y aprovechó para dejarles un mensaje a quienes tienen miedo de intentar cosas nuevas por temor a hacer el ridículo.

Natalia Carvajal soñaba con ser cantante

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Natalia Carvajal vendía de estos tatuajes siendo su primer emprendimiento. (redes/Instagram)

“La próxima vez que no quieran hacer algo por miedo a ‘pegar hueco’, háganlo porque yo ya pegué más hueco”, escribió la exmiss Costa Rica, tomándose con humor algunas de sus experiencias del pasado.

Entre las publicaciones, también contó que uno de sus primeros emprendimientos fue la venta de tatuajes, una muestra de que desde joven siempre ha sido inquieta y ha buscado cómo abrirse camino en diferentes actividades.

Natalia Carvajal es la modelo de una canción de Entrelíneas

Pero uno de los recuerdos que más llamó la atención fue un video de cuando se dedicaba a rapear. Incluso, uno de sus seguidores le comentó que su Natalia favorita siempre sería la que cantaba ese género urbano.

“La Nati que rapea, rajado, qué talentosa”, le escribió.

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Carvajal también reaccionó a ese comentario y recordó aquella época en la que se animaba a compartir sus canciones con el público.

“Cuando me atrevía a compartir estas cosas. Al menos terminé de escritora”, respondió entre risas.

Natalia Carvajal contó que esta fue su primera foto como modelo. (redes/Instagram)

Así, la conductora dejó ver una faceta que muchos posiblemente desconocían y demostró que, antes de convertirse en una de las caras conocidas de la televisión nacional, tuvo varias aventuras artísticas que hoy recuerda sin vergüenza y con mucho sentido del humor.