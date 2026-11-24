Javier Acuña era el que hacía pareja con Karla Quesada en esta tercera temporada de Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

El bailarín Javier Acuña compartió buenas noticias sobre su estado de salud, luego del accidente que sufrió durante los ensayos de Mira quién baila (MQB) y que lo obligó a alejarse de la competencia.

El coreógrafo utilizó sus redes sociales para contarles a sus seguidores cómo marcha la recuperación de su hombro derecho, pues asegura que muchas personas le han estado preguntando por su condición.

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“Y la verdad es que estoy superbién”, comenzó diciendo Acuña, quien explicó que desde la semana pasada está concentrado en diferentes terapias para recuperar por completo la movilidad del hombro.

Según contó, ha recibido tratamientos con aparatología y también realiza una serie de ejercicios que le han recomendado para avanzar con su recuperación.

Javier Acuña recibió una gran noticia sobre su lesión

Una de las noticias que más tranquilidad le dio fue conocer los resultados de los nuevos exámenes médicos, pues se sometió a otra resonancia magnética y varias placas para determinar qué camino debía seguir con la lesión.

“Ya les había dicho, no me voy a hacer cirugía porque me hicieron otra resonancia y otras placas, y logramos ver que se puede recuperar así, sin abrirme. Así que estoy contento porque la recuperación va a ser más rápida”, explicó.

Aunque se mostró optimista por la evolución de su hombro, Javier también quiso aclarar que eso no significa que pueda regresar a las exigencias de la competencia de baile.

De hecho, contó que si sus seguidores lo ven bailando en algún momento, no deben sorprenderse, pues sí puede realizar algunos movimientos, pero todavía tiene restricciones importantes.

“Si me ven por ahí bailando es que puedo seguir bailando, nada más que no puedo levantar ni... o sea, no puedo alzar peso ni hacer cargadas. Por ende, estoy fuera de la competencia”, detalló.

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Como se recordará, Acuña sufrió una caída durante un ensayo en el que practicaba una alzada con la presentadora Karla Quesada. El golpe fue directamente en su hombro derecho y le provocó una inflamación que encendió las alarmas sobre su estado físico.

En aquel momento, el bailarín estaba a la espera de los resultados de los exámenes para conocer la gravedad de la lesión y determinar si necesitaría alguna intervención.

Javier Acuña tuvo que abandonar la competencia por su lesión. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ahora, con un panorama más alentador, el coreógrafo se mostró agradecido de que el accidente no tuviera consecuencias mayores y aseguró que espera volver pronto a sus actividades habituales.

“Estoy agradeciendo la vida porque no pasó a más y porque pronto estaré en las canchas”, expresó antes de despedirse de sus seguidores y de desearles una semana llena de buenas vibras.

Aunque su participación en MQB llegó a su final por este accidente, Javier está enfocado en recuperarse y volver a hacer lo que más le gusta: bailar.