Video muestra cómo Renzo Rímolo terminó llorando tras salir del Hospital Calderón Guardia

Renzo Rímolo, creador de contenido y humorista, pasó de la tristeza a la felicidad. (Archivo/Archivo)

El humorista Renzo Rímolo vivió un momento bastante emotivo este miércoles, luego de recibir un par de detalles que le cambiaron el ánimo en medio de un día que, según él mismo contó, no estaba siendo precisamente alegre.

Renzo compartió primero que se encontraba en el Hospital Calderón Guardia haciendo “unas vueltitas”, sin explicar qué lo llevó hasta ese centro médico. Mientras estaba ahí, se topó con una seguidora que lo reconoció y le levantó el ánimo.

LEA MÁS: Seguidora no se guardó nada y encaró durísimo a Renzo Rímolo por comentario sobre Cartago

Renzo Ríimolo se mostró algo sensible por lo que le pasó

“No siempre todo es muy alegre en la vida de uno, pero hay personas que uno se topa y aunque yo no los conozca, gracias porque cuando se acercan y me dicen: ‘enfermo’ o me hablan y agradecen por el contenido que hago, que les cuadra y todo el asunto, esas cosas lo motivan a uno a seguir adelante”, contó.

Poco después, recibió otro detalle que lo hizo sonreír. Una seguidora, que sabe cuánto le gusta Pokémon, le mandó una tarjeta con una ardilla desde Alajuela hasta una tienda en San Pedro.

“Ven, por eso digo que la gente que menos lo conoce a uno sabe cómo alegrarle el día”, expresó.

Soltó el llanto

Pero la mayor sorpresa llegó minutos después. Rímolo compró varios sobres de tarjetas de Pokémon con la ilusión de encontrar una en particular: la de Meowth, uno de los pokemones más populares, que Rímolo quería muchísimo.

“Si la vida me quiere sonreír me va a dar el Meowth que tanto quiero”, dijo antes de abrir los sobres.

Y la vida, efectivamente, le sonrió. Cuando abrió el último sobre, apareció la tarjeta que tanto deseaba y el humorista no pudo contener las lágrimas.

“No lo puedo creer, estoy sin palabras. Este momento es muy raro. Antes de abrir el último sobre me hice una promesa y la vida me sorprende así”, contó.

Esta es la carta que tanto deseaba Renzo Rímolo. (redes/Instagram)

LEA MÁS: El intento de estafa que vivió Renzo Rímolo cuesta creer: “Creo que la persona era muy principiante”

Rímolo reconoció que quizá para algunos resulte extraño verlo llorar por una tarjeta, pero explicó que para él significó mucho más.

“Yo sé que es muy raro que alguien se grabe llorando, pero no puedo expresar la felicidad que siento. Me siento como un niño. Yo quería tanto esta carta”, dijo entre lágrimas.

Aunque el humorista no explicó qué situación personal atraviesa, dejó claro que ese pequeño detalle logró devolverle, al menos por un rato, una felicidad que necesitaba.

Además, reconoció que le daba vergüenza mostrarse llorando, pero que quería compartir con sus seguidores que cuando se quiere algo hay que manifestarlo para atraerlo y creer que llegará.