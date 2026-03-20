Seguidora no se guardó nada y encaró durísimo a Renzo Rímolo por comentario sobre Cartago

Renzo Rímolo está inmerso en una controversia por un comentario que hizo este viernes sobre la provincia de Cartago.

Todo comenzó luego de que Rímolo compartiera en sus historias de Instagram, a eso de las 6:39 de la mañana, una vista desde su apartamento hacia la llamada Vieja Metrópoli.

Renzo Rímolo se tuvo que disculpar por lo que dijo y explicó que así se comunica con sus seguidores de esa provincia. Fotografía: Instagram Renzo Rímolo. (Instagram/Instagram)

“Pobrecitos los de Cartago, levantarse con este clima tan hediondo, vean ustedes. Vean Cartaguito, mae, ¿qué pasó ahí? Esa hediondez”, expresó.

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En otra historia agregó: “Cartago amaneció hediondo”.

El comentario de Renzo Rímolo que enojó a seguidora

La respuesta que no se guardó nada

Los comentarios no tardaron en generar reacciones y una seguidora decidió encararlo directamente por mensaje privado.

Molesta, la mujer le respondió con un mensaje en el que defendió a su provincia y le recordó la importancia del clima para la producción agrícola.

“Esa hediondez es una bendición para nuestros cultivos; de hecho, mucho de lo que usted consume. ¿No ha pensado que lo que usted cree hediondo nos da felicidad a los cartagos? Si no tiene nada bueno qué decir mejor boca cerrada”, le escribió.

Renzo Rímolo compartió un pantallazo de la conversación que tuvo con la seguidora por privado. Fotografía: Instagram Renzo Rímolo. (Instagram/Instagram)

Renzo se disculpa… pero se explica

Lejos de ignorar la situación, Rímolo compartió públicamente el mensaje que recibió y dio su versión de lo ocurrido.

“No se me va cag$%# una cartaginesa porque dije clima hediondo en Cartago. Bueno, disculpe si hay alguien nuevo por acá. Así bromeo yo mucho a los de cartaguito, como les dicen los brumosos, porque siempre están metidos en la bruma y yo molesto que los días fríos de ese tipo son días hediondos. Pero gracias cartaguito por sus cultivos”, dijo.

Renzo Rímolo explica el por qué de lo que dijo

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La seguidora lo dejó de seguir

El también excampeón de Dancing with the Stars aseguró que nunca fue su intención ofender, por lo que al final de su descargo ofreció disculpas nuevamente.

“Nunca quise ofender a nadie. Lo lamento mucho, tengan un bonito día cartagineses. Los quiero un montón”, expresó.

Sin embargo, la seguidora no quedó conforme y le respondió que dejaría de seguirlo.

Rímolo también compartió otros mensajes que recibió, en los que varios cartagineses le mostraron apoyo y aseguraron entender que se trataba de una broma.

Renzo Rímolo compartió estos otros mensajes de cartagineses que entienden su humor. Fotografía: Instagram Renzo Rímolo. (Instagram/Instagram)

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