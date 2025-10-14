(Video) Renzo Rímolo lanzó pedrada al recordar que hace 10 años ganó Dancing with the Stars

Renzo Rímolo y Yessenia Reyes compitieron juntos en Dancing with the Stars en el 2015 y ganaron en esa edición. Fotografía: Archivo LT. (Jose_Diaz)

El locutor y productor audiovisual, Renzo Rímolo, sorprendió a sus seguidores este martes al recordar que hace ya 10 años ganó la segunda temporada de Dancing with the Stars (DWTS).

El creador de contenido participó en el concurso de baile de Teletica en el 2015, cuando se alzó con la victoria junto con su compañera Yessenia Reyes.

“¿Cuántos siguen aquí conmigo? Juventud, divino tesoro”, escribió Rímolo en un posteo en el que compartió un video con escenas de su paso por el programa y una comparación con sus actuales movimientos de baile.

Renzo Rímolo recuerda así su paso por Dancing with the Stars hace 10 años

La pedrada que encendió comentarios

Luego de su primer mensaje, Renzo lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia algunos excompetidores o figuras del formato de baile actual de canal 7, Mira quién baila.

“No me tuve que quitar la camisa en ningún baile para ganar”, afirmó el productor, generando singulares reacciones entre sus seguidores.

“Fuertes declaraciones”, “que se agachen por las pedradas”, “tirando factos”, escribieron varios usuarios aludiendo al tono de su publicación.

Renzo Rímolo hizo este punzante comentario en redes respecto a su participación en Dancing with the Stars. Fotografía: Captura Instagram Renzo Rímolo. (Instagram/Instagram)

Agradecido con su público

Más tarde, en una historia de Instagram, Rímolo cambió el tono y agradeció a las personas que lo siguen desde aquella época en la pista de Dancing with the Stars.

“¡Qué rápido pasa la vida! Muchos de ustedes me siguen desde hace 10 años o más. Ya entiendo la frase ‘juventud, divino tesoro’. No estoy hecho leña, pero sí me canso más y me duelen más las varas. Gracias, si siguen acá conmigo; espero que como el vino”, expresó el locutor de 36 años.