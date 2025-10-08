El intento de estafa que vivió Renzo Rímolo cuesta creer: “Creo que la persona era muy principiante”

Renzo Rímolo contó que se dio cuenta el martes de la estafa de la que iba a ser víctima. Fotografía: Archivo LT. (Redes/Captura de video)

Renzo Rímolo, locutor y creador de contenido, acudió este miércoles al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar un intento de estafa del que fue víctima.

Por suerte, afirmó que logró salir airoso y no cayó en el engaño, ya que consideró que el estafador era “muy principiante”.

Un teléfono que no pidió

Según relató, el martes recibió una llamada de la compañía de telefonía con la que tiene contrato, informándole que un teléfono que había solicitado ya iba a ser entregado.

“Me dice que ya está en mi casa listo para entregarme el teléfono con el nuevo plan que solicité. Yo no había solicitado nada. Al momento me llama una agente de la empresa de que yo le había mandado una foto de mi cédula y le solicité un teléfono con nuevo plan y que me iba a subir 10 mil colones. No había sido yo”, afirmó.

Renzo piensa que el estafador cometió un error: al solicitar el servicio, no cambió la dirección de entrega, por lo que el celular llegó directamente a su casa.

Uso indebido de su identidad

“Vine a poner la denuncia al OIJ porque un número raro escribió a la compañía por WhatsApp y envió una foto de mi cédula. No entiendo por qué, si el teléfono iba a llegar a mi casa. Usaron mi identidad y enviaron el celular a mi dirección. No entiendo la estafa o si al estafador se le olvidó cambiar la dirección de entrega del teléfono”, dijo Renzo.

El locutor también expresó dudas sobre cómo obtuvieron los delincuentes una copia de su cédula, ya que aseguró que nunca se le ha perdido.

Así fue el intento de estafa que sufrió Renzo Rímolo

Próximos pasos tras la denuncia

Además de interponer la denuncia, Renzo tramitará un nuevo documento de identidad y aseguró que seguirá el proceso hasta descubrir qué pasó exactamente.