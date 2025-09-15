Renzo Rímolo cumplió su sueño de ser una botarga en el Saprissa, pero reveló las complicaciones que tuvo

Renzo Rímolo cumplió el sueño de ser botarga en la carrera del Saprissa. (Instagram)

La famosa carrera de botargas organizada por el Deportivo Saprissa, siempre da de qué hablar y en su cuarta edición tuvo un participante que siempre había soñado con competir: Renzo Rímolo.

El locutor y creador de contenido contó a La Teja lo que sintió al poder ser parte de la actividad.

“Estar dentro de la botarga es muy divertido. Es estar en la cancha, donde todo el mundo está viendo, y uno tiene la visión de un montón de botargas corriendo con uno; vieras que es algo muy cómico”, mencionó Renzo.

Luego, comentó que si verlo en televisión o desde la gradería es gracioso, desde el campo de batalla es aún mejor.

La cuarta edición tuvo lugar en el encuentro entre Saprissa y Guadalupe. (JOHN DURAN/John Durán.)

“Es bien cansado. Mi admiración total para los que corren dentro de una botarga. Ese calor del mediodía en la cancha y estar corriendo bajo presión y saltando en obstáculos...

“Uno a veces ni puede ver porque, al menos en mi botarga, mi rango de visión era muy limitado, entonces yo no podía ver bien qué había abajo, es algo muy retador, no es fácil”, comentó.

Además, detalló que hace mucho calor, pero que eso no le quita lo divertido y que lo volvería a hacer, incluso con otro tipo de traje.

El creador de contenido tuvo la oportunidad de vivir este momento gracias a la marca Maggi y su disfraz era el de Chimichurri.