Renzo Rímolo cumplió su sueño de ser una botarga en el Saprissa, pero reveló las complicaciones que tuvo

Renzo Rímolo nos contó cómo fue su experiencia como botarga en la carrera del Saprissa

Por Hillary Chinchilla Marín y Yerlin Gómez Izaguirre
Renzo Rímolo es comediante y productor audiovisual
Renzo Rímolo cumplió el sueño de ser botarga en la carrera del Saprissa. (Instagram)

La famosa carrera de botargas organizada por el Deportivo Saprissa, siempre da de qué hablar y en su cuarta edición tuvo un participante que siempre había soñado con competir: Renzo Rímolo.

El locutor y creador de contenido contó a La Teja lo que sintió al poder ser parte de la actividad.

“Estar dentro de la botarga es muy divertido. Es estar en la cancha, donde todo el mundo está viendo, y uno tiene la visión de un montón de botargas corriendo con uno; vieras que es algo muy cómico”, mencionó Renzo.

Luego, comentó que si verlo en televisión o desde la gradería es gracioso, desde el campo de batalla es aún mejor.

Carrera Nacional de Botargas, realizada en el estadio Saprissa. John Durán.
La cuarta edición tuvo lugar en el encuentro entre Saprissa y Guadalupe. (JOHN DURAN/John Durán.)

“Es bien cansado. Mi admiración total para los que corren dentro de una botarga. Ese calor del mediodía en la cancha y estar corriendo bajo presión y saltando en obstáculos...

“Uno a veces ni puede ver porque, al menos en mi botarga, mi rango de visión era muy limitado, entonces yo no podía ver bien qué había abajo, es algo muy retador, no es fácil”, comentó.

Además, detalló que hace mucho calor, pero que eso no le quita lo divertido y que lo volvería a hacer, incluso con otro tipo de traje.

El creador de contenido tuvo la oportunidad de vivir este momento gracias a la marca Maggi y su disfraz era el de Chimichurri.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

