(Video) Renzo Rímolo vivió espeluznante experiencia en el Mall San Pedro

Renzo Rímolo llegó a su casa con mucho miedo tras lo que vivió en el Mall San Pedro. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

El locutor y productor audiovisual Renzo Rímolo relató la escalofriante experiencia que vivió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en el Mall San Pedro.

Rímolo fue invitado por el grupo Paracon Costa Rica para presenciar la recolección de evidencia de un estudio sobre la actividad paranormal en el legendario centro comercial.

LEA MÁS: Renzo Rímolo cumplió su sueño de ser una botarga en el Saprissa, pero reveló las complicaciones que tuvo

“Estamos en el Mall San Pedro a estas horas de la noche y no, no venimos saliendo del cine, esto es real. Estamos pasando la noche aquí. Vamos a estar hasta como a las 2 de la mañana”, comentó Renzo en un video.

Esto hizo Renzo Rímolo en el Mall San Pedro

Así se desarrolló la investigación paranormal

Rímolo explicó que estuvo acompañado por expertos que llevaron equipo especializado para detectar “energías”.

“Ya han sucedido cositas”, dijo desde uno de los parqueos del mall.

LEA MÁS: A Montserrat del Castillo aún le duele la “herida” que le dejó Renzo Rímolo hace 10 años

El excampeón de Dancing with the Stars destacó que es la primera vez que el Mall San Pedro abre sus puertas a un creador de contenido para documentar posibles sucesos paranormales.

“Me siento honrado de ser el primer creador de contenido al que le permiten documentar cosas así dentro del Mall San Pedro”, aseguró.

Renzo Rímolo presenció esto en el Mall San Pedro

Lo que sintió después de la experiencia

Este miércoles, Renzo confesó que le costó dormir tras la investigación.

“Amanecí con la peluca parada. Me acosté como a las 3:30 de la mañana, con miedo. Dormí con la puerta cerrada y ya estoy bien. No creo que me haya traído nada a esta choza (alguna energía). Sí, fue una experiencia muy diferente”, relató.

También confirmó que el grupo encontró situaciones inquietantes que a él le pusieron “los pelos de punta”.

LEA MÁS: Renzo Rímolo dejó el vacilón de lado para hablar de un tema bastante delicado

“Andaba acompañado por personas que se dedican a estudiar la actividad paranormal y han estado en muchísimos lugares de Costa Rica, entonces los instrumentos y tecnología que llevaban son una locura.

Renzo Rímolo amaneció con el "pelo parado" por lo que vio en el Mall San Pedro

“Ahí hay cosas. Nos comunicamos con ellos. Vi algo, aún no puedo revelar nada”, adelantó, señalando que pronto compartirá un video en YouTube con el material recolectado, el cual será analizado por los expertos.