Me toma bastante tiempo, ya que tengo que esperar que la persona me envíe el material para empezar a editar y trabajar. En ocasiones, por ejemplo, con el embajador o el cónsul en Nueva York les pido que me ayuden con una declaración, pero a veces me responde quince o diez minutos antes de mi pase y me toca editarlo en una carrera. A veces trabajamos con mucha presión, pero lo disfrutamos.